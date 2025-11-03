Cdiscount brade les écouteurs Apple AirPods 4 à un très bon prix, profitez-en vite !

En ce début du mois de novembre 2025, Cdiscount vous permet d'avoir les AirPods 4 à un très bon prix. À l'approche de la période du Black Friday, les écouteurs Apple bénéficient en effet d'une réduction non négligeable de plus de 20%.

En marge de l'édition 2025 du Black Friday, Cdiscount vous donne la possibilité de faire une bonne affaire sur les AirPods 4. Actuellement, les écouteurs Apple proposés sans la réduction de bruit active sont à 119 euros au lieu de 149 euros. Cela correspond à une économie de 30 euros par rapport au prix constaté sur le site officiel Apple.

Pour information, les AirPods 4 vendus et expédiés par Cdiscount sont éligibles à la livraison gratuite en point relais et vous pouvez bénéficier d'une remise de 10 euros avec le code HELLO10, si vous êtes un nouveau client du site e-commerce.

Présentés par Apple il y a plus d'un an, les AirPods 4 embarquent des commandes tactiles pour le contrôle de la musique et la gestion des appels téléphoniques. Les écouteurs de la firme de Cupertino disposent aussi du Bluetooth 5.3, de plusieurs technologies audio, d'une puce H2, et d'une résistance à la poussière, à la transpiration et à l’eau grâce à l'indice d'étanchéité IP54.

À propos de l'autonomie, les Apple AirPods 4 peuvent être utilisés pendant une durée de 5 heures par charge. Les écouteurs sont fournis avec un boîtier de chargement qui assure une utilisation de 30 heures et qui peut être chargé en USB-C ou grâce à une solution sans fil. Pour plus de détails et d'informations, n'hésitez pas à consulter notre article consacré au test des Apple AirPods 4.