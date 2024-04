Ce casque JBL avec 50 h d’autonomie devient moins cher avec un code

Excellente affaire à saisir pour celles et ceux qui sont à la recherche d'un casque très endurant ! En ce moment, Boulanger profite de la saison printanière pour faire baisser le prix d'un casque JBL grâce à l'application d'un code promotionnel.

Un casque audio de la marque JBL fait l'objet d'un bon plan intéressant sur le site Boulanger. Actuellement, le JBL Tour One M2 proposé dans un coloris noir est à 179,99 euros au lieu de 249,99 euros.

La réduction de 70 euros se fait par l'intermédiaire d'une remise immédiate de 20% de la part du site e-commerce français et via le coupon AUDIO10 qui donne droit à 10% de réduction. Pour information, le code doit être saisi manuellement au cours de l'étape de la commande et la livraison du produit est gratuite en magasin Boulanger.

À propos de ses points forts, le Tour One M2 signé JBL est un casque circum-aural équipé de transducteurs de 40 mm offrant une réponse en fréquence allant de 10 à 22 000 Hz. L'appareil dispose aussi de la technologie de réduction de bruit active pour éliminer les sons ambiants, du mode Smart Ambient permettant de rester conscient de votre environnement et de la technologie sans fil Bluetooth 5.3. Avec son autonomie estimée à 50 heures, le casque Bluetooth JBL Tour One M2 vous accompagne tout au long de votre journée. Enfin, ses quatre microphones intégrés le rendent compatible avec les assistants vocaux.