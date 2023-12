Si vous recherchez une idée cadeau de Noël dans le domaine de l'audio, alors l'offre qui va suivre va certainement vous intéresser. Chez Orange, la boutique en ligne de l'opérateur vous permet de profiter d'une réduction de plus de 50% sur les écouteurs JBL Live Pro 2.

Après l'enceinte JBL Flip 6 à moins de 80 euros, c'est au tour d'une paire d'écouteurs sans fil de la même marque de faire l'objet d'un bon plan sur la boutique en ligne Orange, en vue des prochaines fêtes de fin d'année.

Jusqu'au dimanche 31 décembre 2023, les JBL Live Pro 2 sont éligibles à une offre de remboursement de 70 euros. Grâce à cette ODR (voir conditions), les écouteurs disponibles dans un coloris noir reviennent à 59,99 euros au lieu de 129,99 euros.

Compatibles avec la technologie sans fil Bluetooth 5.2 et les assistants vocaux, les JBL Live Pro 2 sont des écouteurs qui ont l'avantage de bénéficier de la fonction de réduction de bruit et d'une autonomie maximale de 40 heures.

On retrouve également l'utilisation mono ou stéréo, des commandes tactiles sur l'oreillette, six micros intégrés pour des conversations claires, la fonction de charge rapide et la résistance à l'eau grâce à l'indice d'étanchéité IPX5. Pour en finir avec ce bon plan Orange, les écouteurs Live Pro 2 signés JBL sont accompagnés de trois paires d'embouts, d'un câble de recharge USB type C et d'un étui de recharge.