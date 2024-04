Les écouteurs Nothing Ear (2) sont de retour à un très bon prix

Des écouteurs de la marque Nothing sont en vente flash sur le site Amazon. Dans le cadre d'une offre à durée indéterminée, la paire d'écouteurs Ear 2 du constructeur britannique est de retour à un très bon prix, en passant sous la barre des 110 euros.

Pour ce début du mois du mois d'avril 2024, Amazon effectue une vente flash sur l'achat des Nothing Ear 2. Proposés dans un coloris noir, les écouteurs sans fil sont vendus par le célèbre site e-commerce à 109 euros au lieu de 149 euros. Cela fait une réduction de 40 euros par rapport au prix conseillé du produit. À titre d'information, les frais de port sont offerts si la livraison à domicile est choisie et il est possible de payer l'article en quatre fois sans frais.

Présentés en mars 2023, les Ear 2 de Nothing sont des écouteurs intra-auriculaires stéréo sans fil qui disposent de drivers dynamiques de 11,6 mm, d'une réduction de bruit active jusqu'à 40 dB, d'une plage de fréquence de 5 000 Hz, d'un triple microphone avec Clear Voice Technology et d'une double connexion Bluetooth. On retrouve aussi l'indice d'étanchéité IP54, une autonomie pouvant aller jusqu'à 36 heures avec l'étui de charge fourni et la possibilité d'avoir 8 heures d'autonomie supplémentaire avec 10 minutes de charge. Pour en savoir davantage, n'hésitez pas à consulter notre article dédié au test des Nothing Ear 2.