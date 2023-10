JBL Tune 720BT : le casque sans fil est à un prix digne du Black Friday !

Un très bon casque sans fil JBL fait l'objet d'une offre intéressante sur le site Boulanger ! Actuellement, le JBL Tune 720BT avec près de 80 heures d'autonomie est proposé à moins de 54 euros seulement.

Alors que la période du Black Friday 2023 arrivera au cours du mois de novembre prochain, il est déjà possible de profiter d'une bonne offre promotionnelle sur le site Boulanger.

En effet, le site e-commerce français donne la possibilité à ses clients de se procurer le casque sans fil JBL Tune 720BT au prix de 53,99 euros au lieu de 59,99 euros. Pour information, la remise de 10% se fait après avoir ajouté le produit au panier ou grâce au coupon AUDIO10 lors de l'étape de la commande. Aussi, l'offre promotionnelle concerne le coloris noir du casque sans fil.

D'un poids de 220 grammes, le JBL Tune 720BT a été conçu pour le confort. Il bénéficie de coussinets doux et d'un arceau rembourré. Pour faciliter le transport et le rangement, il se plie facilement. Avec la technologie sans fil Bluetooth 5.3, vous pourrez aisément jumeler le JBL Tune 720BT aux appareils compatibles comme un smartphone, un ordinateur ou encore une tablette. Sa fonction de connexion multipoints permet de le jumeler à diverses sources et de basculer sans effort d'un appareil à l'autre. Un câble audio détachable est également livré pour une utilisation en mode filaire.

Grâce à une batterie lithium-ion de 500 mAh, le casque JBL Tune 720BT offre une autonomie pouvant atteindre 76 heures d'écoute. Un système de recharge rapide permet d'obtenir 3 heures d'écoute en seulement 5 minutes. Une recharge complète nécessite 2 heures par l'intermédiaire d'un câble USB-C fourni.