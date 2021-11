Casa de Papel : Netflix dévoile la fin de la série culte dans une bande-annonce épique

Les fans l'attendaient. La fin de la Casa de Papel sera diffusée dès le 3 décembre 2021 sur Netflix. Et histoire de maintenir les spectateurs en haleine, la plateforme vient tout juste de dévoiler la première bande-annonce officielle de la partie 2 de la saison 5.

Netflix prépare une fin d'année riche en émotions pour ses abonnés. Faute d'avoir la 4e saison de Strangers Things, la plateforme pourra tout de même compter sur le retour de séries très attendues, à commencer par la saison 2 de The Witcher le 17 décembre prochain et bien entendu, le grand final de la Casa de Papel.

Après avoir choqué les fans avec la première partie de la saison 5 (notamment en raison de la disparition d'un personnage central), la suite de cette ultime saison était particulièrement attendue par les spectateurs. Et histoire de les maintenir en haleine, le numéro un mondial du streaming vient tout juste de dévoiler la première bande-annonce officielle de la Casa de Papel : Partie 5, Vol.2.

La fin de la Casa de Papel se dévoile en vidéo (attention aux spoils)

Avant de dévoiler le synopsis, précisons qu'il contient plusieurs éléments clés du scénario. Alors si vous ne voulez pas être spoilé, on vous invite à détourner le regard le temps de quelques lignes. Vous voilà prévenu. Pour résumer, Tokyo a passé l'arme à gauche et l'ennemi, blessé mais plus dangereux que jamais, est toujours à l'intérieur de la banque.

“Faisant face à l'heure la plus sombre de leur histoire, les membres du gang doivent également affronter leur plus grand défi et élaborent un plan audacieux pour faire sortir l'or sans que personne ne s'en aperçoive. Et pour aggraver les choses, le Professeur fait la plus grosse erreur de sa vie”, résume Netflix.

Au regard de la bande-annonce, ce final s'annonce des plus palpitants et des plus sanglants également. Quoi qu'il en soit, Netflix donne rendez-vous aux fans le 3 décembre 2021 pour découvrir les cinq derniers épisodes de la Casa de Papel. Pour rappel, Netflix vient également de dévoiler la liste des séries et films de Noël inédits à venir sur la plateforme en cette fin d'année 2021. De quoi passer les fêtes de fin d'année confortablement installé sur son canapé.