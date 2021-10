Netflix présente la liste des séries et films de Noël pour l’année 2021

Netflix vient de mettre en ligne la liste des séries et de films de Noël 2021. Dès le 1er novembre 2021, la plateforme de streaming va proposer de nouveaux contenus qui se déroulent pendant la période des fêtes de fin d'année. Voici la liste complète ci-dessous.

Comme tous les ans, Netflix va inonder son catalogue de séries et de films de Noël. L'an dernier, le numéro 1 incontesté du streaming avait notamment tiré son épingle du jeu avec des productions comme Jingle Jangle : un Noël enchanté avec Forest Whitaker, la comédie romantique Holidate ou encore Les Chroniques de Noël Part 2 avec Kurt Russell.

Alors que la saison des vins chauds, des sapins et des raclettes approche à grands pas, Netflix a divulgué la liste des contenus de Noël qui feront la joie des petits et des grands cette année. Pour commencer, voici le calendrier de sortie des séries et films de saison.

Le calendrier des séries et films de Noël 2021

1er novembre 2021

La Famille Claus 2

5 novembre 2021

Love Hard

7 novembre 2021

Father Christmas is back

17 novembre 2021

Christmas Flow

18 novembre 2021

La princesse de Chicago 3

19 novembre 2021

Blown Away

23 novembre 2021

Wafles + Mochi's Holiday Feast

24 novembre 2021

A boy called Christmas

Robin Robin

26 novembre 2021

A Castle for Christmas

School of Chocolate

28 novembre 2021

Elves

30 novembre 2021

Charlie Colorforms City : Snowy Stories

2 décembre 2021

Single all the way

3 décembre 2021

The Great British Baking Show Holidays

Shaun le Mouton : : The Flight Before Christmas

6 décembre 2021

David and the Elves

14 décembre 2021

StarBeam : Beaming in the New Year

16 décembre 2021

A California Christmas : City Lights

22 décembre 2021

Grumpy Christmas

24 décembre 2021

1000 miles from Christmas

Sans date précise

A Naija Christmas

Comment gâcher Noël (How to Ruin Christmas) saison 2

Les films de Noël les plus attendus sur Netflix

La Famille Claus 2

Netflix ouvre le bal avec La Famille Claus 2, la suite du métrage homonyme sorti l'hiver dernier. Dans ce film familial, Jules Claus, un garçon autrefois allergique à la magie des fêtes, prépare Noël avec son grand-père lorsqu'il reçoit une mystérieuse lettre.

La princesse de Chicago 3

Dans ce troisième opus de la saga, la princesse Stacy et la reine Margaret font appel à Fiona, le sosie parfait de Stacy, pour retrouver la trace d'une relique volée. La jeune femme va s'aider d'un mystérieux compagnon pour mener à bien sa mission. On retrouve dans les rôles titres Vanessa Hudgens (High School Musical).

Les séries de Noël qu'on attend le plus sur Netflix

Comment gâcher Noël (How to Ruin Christmas) saison 2

Tumi revient auprès de sa famille pour le mariage de sa soeur. La jeune femme va rapidement ruiner les fêtes pour tout ses proches. Lors de la saison 1, elle parvenait à tout rattraper grâce à une avalanche de bons sentiments. Pour cette seconde saison, la famille va se réunir à l'occasion d'un enterrement. C'est déjà mal parti pour l'esprit de Noël.

Christmas Flow (saison 1)

Un rappeur bourru et une journaliste au caractère de fer se rencontrent le jour de Noël. Ces deux êtres que tout oppose vont finir par se rapprocher…Il s'agit de la première série française de Netflix qui se déroule pendant les fêtes de fin d'année.