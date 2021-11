Stranger Things : une bande-annonce et une date de sortie pour la saison 4

Netflix a publié une nouvelle bande-annonce pour la saison 4 de Stranger Things pendant le week-end. On connait désormais la date de sortie de cette nouvelle salve d’épisodes : ils sont prévus pour arriver pendant l’été 2022.

La saison 4 de Strangers Things se fait désirer. Alors que la saison 3 est sortie dans le courant de l’été 2019, nous attendons toujours la suite des aventures des enfants de Hawkins. Ce sera pour l’année prochaine ! Ce week-end, Netflix a publié de nouvelles infos sur la série. Ces révélations ont été faites lors du Stranger Things Day, soit le 6 novembre. Dans la saison 1, c’est en effet ce jour là que le jeune Will Byers disparaît dans « l’upside down ». Dans la vraie vie, Netflix a profité de cette date pour diffuser une nouvelle bande-annonce.

Dans cette saison 4, Eleven s’est installée en Californie pour démarrer une nouvelle vie. Elle n’a cependant pas oublié Mike, qui vit toujours dans l’Alabama. Elle se réjouit de le retrouver très prochainement pour les vacances de printemps. Vous vous en doutez, ces vacances risquent d’être mouvementées. On peut miser sur le retour des autres membres de la bande, mais aussi d’un certain shérif porté disparu… Comme toujours, nous avons une série qui se déroule dans les années 1980 et qui ne va pas se gêner pour multiplier les références (pas vraiment subtiles) à cette époque.

Stranger Things 4 arrivera en 2022

Netflix a annoncé que cette nouvelle saison de Stranger Things arrivera sur les ondes lors de l’été 2022, sans date précise. Il y aura donc trois ans entre la troisième et la quatrième saison, un laps de temps rallongé par la pandémie qui a donné des difficultés à la production.

Les fans peuvent donc maintenant compter les jours, tout comme Netflix. Stranger Things est en effet devenu la série emblématique de la plateforme avec le temps et la sortie de cette saison devrait être synonyme d’événement. Pour rappel, la première saison est sortie en 2016 et a connu un succès planétaire inattendu. La deuxième saison est elle sortie en 2017 tandis que la saison 3 a été diffusée en 2019.