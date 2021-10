The Witcher saison 2 : Netflix envoie du lourd avec une nouvelle bande-annonce épique

Netflix vient de diffuser une toute nouvelle bande-annonce pour la saison 2 de The Witcher. Le ton est donné, les nouvelles aventures de Geralt seront sombres, violentes, à l'image de la guerre qui fait rage entre le Nord et le Sud. La plateforme donne toujours rendez-vous aux fans le 17 décembre 2021 pour la suite des aventures de Geralt et Ciri.

Petit à petit, nous approchons de la date fatidique ! En effet, la saison 2 de The Witcher débarquera sur Netflix dès le 17 décembre 2021. À l'occasion du festival virtuel TUDUM, la plateforme de streaming s'était décidée à dévoiler une première bande-annonce de cette nouvelle saison. Seulement, le trailer comprenait de nombreuses images de la première saison, de quoi décevoir potentiellement les fans qui voulaient en voir davantage.

Qu'à cela ne tienne, Netflix vient tout juste de diffuser une toute nouvelle bande-annonce absolument épique de la saison 2 de The Witcher. Durant ces deux minutes et 37 secondes, le géant du streaming nous offre un bel aperçu de ce qui nous attend pour les nouvelles aventures de Geralt et Ciri. La guerre entre les Royaumes du Nord et l'Empire Nilfgardien fait rage et menace de tout détruire. Dans ce chaos, monstres, spectres et démons se multiplient et notre sorceleur va visiblement avoir du pain sur la planche comme en témoignent les nombreuses scènes de combat présentes dans la bande-annonce.

The Witcher saison 2 s'offre une nouvelle bande-annonce épique

Les amateurs des trois adaptations vidéoludiques de CD Projekt seront ravis de voir que Geralt fait désormais appel à l'un des signes (ndrl : des pouvoirs si vous préférez) les plus utiles, à savoir Quen qui lui permet s'entourer d'un bouclier magique pour encaisser les coups. Et bien entendu, ce sacré Jaskier, barde insupportable et grand ami de Geralt, sera également de la partie.

Pour rappel, Netflix donne rendez-vous aux fans le 17 décembre 2021 pour le lancement de la saison 2 de The Witcher. Notez qu'une troisième saison a d'ores et déjà été confirmée par la plateforme, tandis qu'un nouveau film d'animation inspiré de l'univers des romans sortira lui durant l'été 2022. Une très bonne nouvelle, après la diffusion de l'excellentissime Le Cauchemar des Loups, centré sur la jeunesse de Vesemir, le mentor de Geralt.