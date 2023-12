Logitech MX Ergo : la souris sans fil avec trackball est à prix très réduit

Pendant quelques jours seulement, Boulanger vous donne la possibilité de vous offrir une très bonne souris sans fil Logitech. La MX Ergo bénéficie en effet d'une réduction de 25% pour passer sous les 48 euros.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Vous avez jusqu'à ce vendredi 22 décembre 2023 inclus pour profiter d'une réduction de 25% sur l'achat de la Logitech MX Ergo chez Boulanger. Grâce à la remise, la souris sans fil de la marque suisse passe de 63,60 euros à 47,70 euros avec le code PERIPH25. Le coupon doit être saisi au cours de l'étape de la commande et la livraison du produit peut se faire gratuitement à domicile ou en magasin Boulanger.

Disponible dans un coloris gris, la MX Ergo de Logitech est une souris sans fil qui a la particularité d'être équipée d'un trackball. Cela vous évite de déplacer l'accessoire et de fatiguer votre poignet. Compatible PC et Mac, l'accessoire monté sur une charnière peut s'incliner de 0 à 20 degrés en fonction de votre préférence, pour une position parfaitement adaptée à votre main.

Parmi les autres fonctionnalités de la souris Logitech, on retrouve la technologie Logitech Flow, 8 boutons, un capteur optique pouvant atteindre 440 dpi, une roulette de défilement ultra-rapide pour encore plus de confort, une batterie de 500 mAh, une autonomie estimée à 4 mois (en fonction de son utilisation) et une distance de fonctionnement d'environ 10 mètres. Pour terminer, la souris MX Ergo est livrée avec un câble de recharge USB et un récepteur Unifying.