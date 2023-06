Prime Day 2023 : Amazon dévoile les dates officielles de la nouvelle édition

Le Prime Day est de retour chez Amazon ! Le géant du e-commerce a enfin dévoilé les dates de cette nouvelle édition. Ce Prime Day 2023 sera l’occasion de faire le plein de bons plans durant 2 jours.

Les promotions annuelles réservées aux abonnés Prime reviennent sur Amazon. Le Prime Day vous permet de réaliser de belles économies sur de nombreux produits. Durant cet évènement de deux jours, le site de e-commerce affiche des réductions qui peuvent aller jusqu'à -50% sur une sélection de produits high-tech. Si vous avez des achats importants à faire, c’est le bon moment !

Prime Day 2023 : réservez la date

Le Prime Day, lancé pour la première fois en 2015 par Amazon, est un évènement majeur à ne pas manquer. Cette année, il se tiendra les 11 et 12 juillet 2023. Pendant ces deux jours, la plateforme proposera une avalanche de bons plans. Mais attention, ces promotions ne sont pas accessibles à tout le monde. En effet, comme le nom de l’évènement l’indique, contrairement aux Black Friday ou aux soldes, les offres sont réservées aux personnes qui disposent d'un abonnement Prime.

L’abonnement Prime vous donne accès à de nombreux services et avantages d'Amazon comme la livraison gratuite en un jour, l’accès à Prime Video, Photos, Reading et Gaming ou encore l’utilisation de Amazon Music. Si vous n’êtes pas encore membre, pas d’inquiétude ! Vous avez la possibilité d'essayer Amazon Prime gratuitement pendant 30 jours. Et pour profiter des offres du Prime Day, aucune ancienneté n’est requise. Vous pouvez donc souscrire dès aujourd’hui pour accéder aux meilleures offres le moment venu.

Comment profiter des bons plans du Prime Day d'Amazon ?

Vous l'aurez compris, l’accès aux offres du Prime Day est réservé aux membres. Il faut donc être abonné pour profiter des réductions proposées pendant l’événement. Si vous souhaitez savoir si Amazon Prime vaut vraiment le coup, cliquez ici.

DÉCOUVRIR L'OFFRE AMAZON PRIME

Après la période d’essai gratuit de 30 jours, vous pourrez soit annuler votre abonnement, soit payer 6,99 euros par mois ou 69,90 euros par an. Pour les étudiants, les tarifs sont encore plus accessibles puisque l’abonnement Prime Student coûte 3,49 euros par mois ou 34,95 euros par an.