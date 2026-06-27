Canicule : des élèves de Paris accueillis dans les locaux climatisés de Google France

La branche française de Google a accepté d'accueillir des classes d'écoles parisiennes au sein de son siège pour qu'ils puissent être au frais en cette période de canicule.

De très nombreuses écoles en France ne sont pas adaptées pour les fortes chaleurs. Alors que nous vivons une canicule particulièrement virulente et prolongée, des solutions doivent être trouvées pour permettre de rendre la vie plus confortable aux élèves. C'est ainsi que des écoliers des établissements Clichy et Blanche, dans le IXᵉ arrondissement de Paris, ont pu trouver refuge au sein du siège de Google France, qui a bien voulu jouer le jeu.

“L’initiative est née d’une volonté de la maire Delphine Bürkli (Horizons, Changer Paris) de mobiliser les acteurs culturels et économiques du IXᵉ arrondissement pour nous aider à faire face à la canicule”, a communiqué la mairie au Parisien. “Certaines grandes entreprises, présentes dans l’arrondissement, ont des infrastructures très importantes, avec des salles et des auditoriums rafraîchis. Nous leur avons donc demandé s’ils pouvaient participer à l’effort en cette période de canicule et elles ont accepté”, a ajouté la municipalité.

La climatisation de Google France profite à des élèves parisiens

Google France a ouvert ses portes aux enfants et à leurs enseignants depuis ce mercredi 25 juin. L'entreprise ne pouvant accueillir qu'un nombre limité de personnes, d'autres initiatives ont été mises en place pour garder les élèves au frais. Des places de cinéma ont notamment été offertes pour plusieurs écoles du IXᵉ arrondissement pour fuir la chaleur le temps d'un film ce vendredi 26 juin, dans l'après-midi.

La question de la climatisation revient logiquement sur le devant de la scène en cet épisode de chaleur extrême, qui risque de se répéter de plus en plus fréquemment avec le réchauffement climatique. La mairie de Paris a annoncé la commande de 1 200 climatiseurs pour que chaque école dispose d'au moins une pièce qui soit fraîche. Mais aucun déploiement massif de climatiseurs n'est prévu pour l'instant pour rafraîchir l'ensemble des salles de classe.

Les humains ne sont pas les seuls à souffrir de la chaleur, nos appareils électroniques sont aussi impactés. Découvrez nos conseils pour protéger votre smartphone de la canicule.