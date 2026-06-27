Canicule : des élèves de Paris accueillis dans les locaux climatisés de Google France

La branche française de Google a accepté d'accueillir des classes d'écoles parisiennes au sein de son siège pour qu'ils puissent être au frais en cette période de canicule.

Recherche Google
Crédits : 123RF

De très nombreuses écoles en France ne sont pas adaptées pour les fortes chaleurs. Alors que nous vivons une canicule particulièrement virulente et prolongée, des solutions doivent être trouvées pour permettre de rendre la vie plus confortable aux élèves. C'est ainsi que des écoliers des établissements Clichy et Blanche, dans le IXᵉ arrondissement de Paris, ont pu trouver refuge au sein du siège de Google France, qui a bien voulu jouer le jeu.

“L’initiative est née d’une volonté de la maire Delphine Bürkli (Horizons, Changer Paris) de mobiliser les acteurs culturels et économiques du IXᵉ arrondissement pour nous aider à faire face à la canicule”, a communiqué la mairie au Parisien. “Certaines grandes entreprises, présentes dans l’arrondissement, ont des infrastructures très importantes, avec des salles et des auditoriums rafraîchis. Nous leur avons donc demandé s’ils pouvaient participer à l’effort en cette période de canicule et elles ont accepté”, a ajouté la municipalité.

La climatisation de Google France profite à des élèves parisiens

Google France a ouvert ses portes aux enfants et à leurs enseignants depuis ce mercredi 25 juin. L'entreprise ne pouvant accueillir qu'un nombre limité de personnes, d'autres initiatives ont été mises en place pour garder les élèves au frais. Des places de cinéma ont notamment été offertes pour plusieurs écoles du IXᵉ arrondissement pour fuir la chaleur le temps d'un film ce vendredi 26 juin, dans l'après-midi.

La question de la climatisation revient logiquement sur le devant de la scène en cet épisode de chaleur extrême, qui risque de se répéter de plus en plus fréquemment avec le réchauffement climatique. La mairie de Paris a annoncé la commande de 1 200 climatiseurs pour que chaque école dispose d'au moins une pièce qui soit fraîche. Mais aucun déploiement massif de climatiseurs n'est prévu pour l'instant pour rafraîchir l'ensemble des salles de classe.

Les humains ne sont pas les seuls à souffrir de la chaleur, nos appareils électroniques sont aussi impactés. Découvrez nos conseils pour protéger votre smartphone de la canicule.


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Les arnaques aux fausses pharmacies en ligne sévissent de plus belle en France

Pharmafraud est un type d’arnaque visant à imiter des pharmacies en ligne pour voler les données personnelles et bancaires des utilisateurs. Les escrocs utilisent des médicaments populaires comme le Viagra…

Shark ChillPill : le ventilateur brumisateur portable passe à prix cassé pour les soldes, mais les stocks sont bientôt épuisés !

Vous cherchez un petit ventilateur brumisateur portable pour supporter les fortes chaleurs ? Le Shark ChillPill est un modèle puissant qui vous permet d’abaisser la température ressentie de 9 degrés…

GTA 6 va peser une tonne, voici comment gagner de la place sur votre PS5 ou Xbox Series

GTA 6 va peser dans l’histoire du jeu vidéo… Et ce, dans tous les sens du terme. En effet, il y a fort à parier que le titre de Rockstar…

Netflix complique encore le partage de compte avec cette nouvelle contrainte

Netflix exige désormais que chaque utilisateur d’un compte partagé fournisse son adresse email. Chaque profil du compte doit donc être associé à un email. En 2023, Netflix mettait fin au…

Test Xiaomi 17T : ce smartphone est-il seulement le « maître du téléobjectif » autoproclamé ?

Moins d’un an après la sortie du Xiaomi 15T, il est déjà temps d’accueillir son successeur : le Xiaomi 17T. Plus compact que son prédécesseur, il est aussi une version « allégée »…

Dreame L40s Pro Ultra : avec cette grosse chute de prix, l’aspirateur robot devient plus abordable !

Vous cherchez un aspirateur robot à double serpillère qui reste accessible en termes de prix ? Pour ce dernier jour du Prime Day, Amazon affiche une très belle promotion sur…

YouTube Shorts fait le plein de nouveautés, dont un mode plein écran

YouTube annonce de nouvelles fonctionnalités pour ses Shorts, entre meilleure expérience de visionnage et contrôle de la vitesse de lecture. Les amateurs de Shorts peuvent se réjouir, YouTube intègre de…

La caméra de surveillance Mi 360° Home Security Camera 2K est à petit prix pour quelques heures encore !

Vous souhaitez garder un œil à l’intérieur de votre maison quand vous n’êtes pas là ? La marque Xiaomi propose un modèle de grande qualité pour un tout petit prix…

Windows 10 obtient un nouveau sursis : des mises à jour gratuites seront disponibles jusqu’à cette date

Microsoft a encore décidé de repousser la date de fin du support logiciel de Windows 10. Face aux pressions, l’éditeur a octroyé un nouveau délai aux utilisateurs. Après des mois…

Cette mise à jour Tesla pourrait vous éviter de graves blessures lors d’un accident

La sécurité automobile se joue parfois à quelques millièmes de seconde. Tesla compte bien exploiter ce laps de temps minuscule avec une nouvelle approche. La marque déploie une mise à…