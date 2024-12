Canal+ offre un cadeau de Noël avant l’heure à ses abonnés, voici lequel

Voici une nouvelle qui risque de ravir les abonnés Canal en France ! Juste avant les fêtes de fin d'année 2024, le groupe Canal+ a décidé d'offrir un cadeau de Noël avant l'heure : un accès gratuit à une plateforme de streaming.

Alors que Canal+ envisage d'augmenter les prix de nombreuses formules d'ici quelques semaines, le groupe audiovisuel français veut essayer de se faire pardonner en offrant un cadeau de Noël avant l'heure à ses abonnés. Depuis ces derniers jours, des clients Canal ont un accès gratuit à un service de streaming après avoir reçu cet e-mail : Chez CANAL+, le Père Noël ne passe pas par la cheminée mais directement par la boîte mail. Notre cadeau de Noël pour vous : un accès à Max jusqu'au 30 janvier 2025 sans frais supplémentaires.

Comme vous l'aurez compris, l'accès à la plateforme Max lancée en juin 2024 dans l'Hexagone est offert jusqu'à la fin janvier 2025. Cette décision est probablement liée à l'arrêt de la distribution de Disney+ dans les offres Canal qui sera officiel à compter du 31 décembre 2024. Mais, malgré la fin de la collaboration entre Canal+ et la firme aux grandes oreilles, les abonnés Canal continueront de regarder les contenus issus du service Apple TV+, de Paramount+ et désormais de Max au cours du mois prochain.

Max : Comment accéder à la plateforme de streaming depuis l'application Canal ?

Afin d'accéder à la plateforme Max depuis l'application Canal, il suffit de :

Ouvrir l'app de la chaîne cryptée par l'intermédiaire d'un smartphone, d'une tablette, d'un PC ou d'une Smart TV

Appuyer sur l'onglet Chaînes & Apps représenté par quatre carrés et situé en bas de l'application

Choisir le service vidéo Max

Regarder le contenu de votre choix en fonction de la catégorie souhaitée (séries, films, documentaires…)

En cette fin d'année 2024, le service Max dispose d'un catalogue qui inclut des séries HBO comme Dune Prophecy et l'univers Game of Thrones. On peut aussi trouver la production originale Kerviel ou des films incontournables tels que la saga Harry Potter.

Enfin, pour information, la formule Max en question est l'offre Standard qui permet de regarder les programmes en qualité Full HD selon votre matériel et votre connexion internet.