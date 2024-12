Harry Potter revient au cinéma en 2025 juste avant la sortie de la série

Une nouvelle qui va enchanter les fans de la saga Harry Potter : les quatre premiers films de la série culte s'apprêtent à faire leur grand retour sur grand écran en 2025. Cette réédition, orchestrée par Fathom Events, promet une expérience cinématographique inédite avec des projections spéciales en 3D et en 4DX.

Les projections débuteront le 13 février 2025 et s'étaleront jusqu'au début mars, suivant un calendrier soigneusement établi, du moins pour l’instant uniquement outre-Atlantique. « Harry Potter à l'école des sorciers » sera projeté les jeudis 13, 20 et 27 février. « La Chambre des Secrets » prendra le relais les vendredis 14, 21 et 28 février. « Le Prisonnier d'Azkaban » sera diffusé les samedis 15, 22 février et 1er mars, tandis que « La Coupe de Feu » clôturera chaque semaine les dimanches 16, 23 février et 2 mars.

Cette programmation coïncide avec le 20ème anniversaire de « La Coupe de Feu », sorti initialement en 2005. Les cinéphiles pourront revivre ces aventures magiques dans plusieurs grandes chaînes de cinéma, notamment AMC, Regal, Showcase Cinemas, Cinemark et Megaplex.

Lire également – La série Harry Potter a trouvé son Dumbledore, à condition que l’acteur accepte

Les films Harry Potter reviennent au cinéma en meilleure qualité

L'originalité de cette réédition réside dans ses formats de projection innovants. Pour la première fois, certaines séances proposeront des expériences immersives en 3D et 4DX, permettant aux spectateurs de redécouvrir l'univers de Poudlard sous un nouveau jour.

Cette initiative ne concerne que la première moitié de la saga, laissant de côté « L'Ordre du Phénix », « Le Prince de Sang-Mêlé » et les deux volets des « Reliques de la Mort ». Le succès de cette première vague de projections pourrait déterminer l'avenir d'une éventuelle réédition des films suivants.

Cette annonce intervient alors que la franchise Harry Potter connaît un nouveau souffle, notamment avec le développement d'une série télévisée prévue pour 2026 sur HBO. Cette réédition cinématographique permettra aux fans de patienter tout en redécouvrant la magie qui a enchanté toute une génération sur grand écran. On espère maintenant que ces versions améliorées seront également projetées dans les salles en France.