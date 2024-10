Bonne nouvelle : Canal offre gratuitement le pack Ciné+ OCS, voici qui est concerné

Bonne nouvelle pour certains abonnés Canal+ ! Le groupe Canal a décidé d'offrir gratuitement le pack Ciné+ OCS qui contient six chaînes consacrées aux films et aux séries.

Comme vous le savez certainement, Canal+ a lancé le nouveau bouquet Ciné+ OCS depuis le mois de juillet 2024. Ce lancement du bouquet est issu du rachat d'OCS par Canal+ en janvier 2023, validé définitivement par l’Autorité de la concurrence un an plus tard.

Plus de trois mois après l'arrivée du bouquet, le groupe Canal a pris la décision de l'offrir gratuitement à certains de ses abonnés. Constaté par nos soins sur l'application Android de MyCanal, le pack Ciné+ OCS est apparu au sein des chaînes du Live.

Cet ajout de chaînes sans surcoût tarifaire de la part du groupe de la chaîne cryptée, réservé aux clients ayant Disney+ et Canal+ Séries, est probablement lié à la possibilité récente de souscrire à l'offre Ciné+ OCS seule depuis la boutique Canal+. À titre d'information, l'option en question est désormais proposée au prix mensuel de 12,99 euros pour les clients souhaitant profiter du pack.

Pack CINÉ+ OCS : quelles sont les chaînes incluses dans le bouquet TV ?

Avant l'arrivée du nouveau pack CINÉ+ OCS, les clients Canal pouvaient bénéficier des chaînes OCS MAX, OCS PULP, OCS GÉANTS, Ciné+Premier, Ciné+Famiz et Ciné+Club. Dorénavant, ces chaînes deviennent :

OCS : Des films 6 mois après la sortie salle, exigeants et populaires, des séries premium françaises et internationales inédites

: Des films 6 mois après la sortie salle, exigeants et populaires, des séries premium françaises et internationales inédites Ciné+Frisson : Des blockbusters, des thrillers spectaculaires, de l’horreur et les grandes franchises incontournables

: Des blockbusters, des thrillers spectaculaires, de l’horreur et les grandes franchises incontournables Ciné+Émotion : Des destins remarquables, des grandes passions et des comédies romantiques inoubliables

: Des destins remarquables, des grandes passions et des comédies romantiques inoubliables Ciné+Family : Des grandes histoires familiales, des comédies populaires, des films d’animation et d’aventures pour réunir toute la famille

: Des grandes histoires familiales, des comédies populaires, des films d’animation et d’aventures pour réunir toute la famille Ciné+Festival : Des films d’auteurs, indépendants et iconoclastes, de grandes signatures du cinéma mondial et la découverte des talents de demain

: Des films d’auteurs, indépendants et iconoclastes, de grandes signatures du cinéma mondial et la découverte des talents de demain Ciné+Classic : Les films cultes du cinéma français, américain et européen, des années 30 aux années 90

Accessibles depuis la rubrique “En direct” de MyCanal, les programmes des six chaînes du pack Ciné+ OCS sont aussi disponibles à la demande. Pour cela, il suffit d'appuyer sur Ciné+ OCS via “Chaînes et apps” et de sélectionner le film ou la série.