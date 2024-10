La série dérivée de ce film de science-fiction culte a une date de sortie, découvrez-la dans un trailer alléchant

Découvrez le dernier trailer de la série dérivée du meilleur film de science-fiction de 2024. En plus de nous mettre l'eau à la bouche, la vidéo se termine par la confirmation de sa date de diffusion. C'est pour bientôt.

Il a fallu 2 films pour qu'un univers pourtant vieux de presque 60 ans revienne sur le devant de la scène. Depuis les excellents longs-métrages de Denis Villeneuve, l’œuvre de science-fiction Dune a droit à de multiples dérivés : jeux vidéo, de plateau, et bientôt une série TV. Révélée en mai dernier dans un trailer percutant, Dune : Prophecy promet visiblement des décors et une mise en scène à la hauteur du livre dont elle est adaptée, La Communauté des sœurs de Brian Herbert.

L'action se passe 10 000 ans avant la naissance de Paul Atréides, héros de la saga “principale”. Au cours des 6 épisodes, on suivra l'ordre Bene Gesserit, alors naissant, à travers les yeux de deux sœurs issues de la maison Harkonnen. Ce sera également l'occasion d'en apprendre plus sur les origines du conflit entre Harkonnen et Atréides, qui perdure encore des siècles plus tard. Cerise sur le gâteau : avoir lu les livres n'est pas du tout nécessaire pour bien comprendre l'intrigue. Voilà qui rassure.

Voici quand sera diffusé la série Dune : Prophecy

Dans le deuxième trailer de Dune : Prophecy, on peut voir se dessiner ce qui sera sûrement l'enjeu principal de la série. D'un côté, la Communauté des sœurs veut agir pour, selon elle, protéger l'Empire. De l'autre, un mystérieux individu veut éradiquer l'ordre Bene Gesserit de tous les mondes sur lequel il est présent. Une guerre de l'ombre se profile et elle fera sans doute beaucoup de victimes.

La vidéo n'oublie pas d'installer l'ambiance si particulière de l’univers d'Herbert, mêlant technologie avancée et ésotérisme, à travers des rituels mystiques et des visions obscures. Sans parler du titre même de la série mentionnant une prophétie.

Réalisée par Alison Schapker et mettant en scène Indira Varma (Rome, Obi-Wan Kenobi), Emily Watson (Breaking the Waves, Chernobyl), Travis Fimmel (Viking, Warcraft) ou encore Mark Strong (Kingsman, Sherlock Holmes), Dune : Prophecy sera diffusée à partir du 17 novembre 2024 sur Max.