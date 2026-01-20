Wi-Fi 7, 5G, répéteur et clé TV : Bouygues frappe fort avec sa nouvelle Bbox à 44,99 €

Bouygues Telecom dévoile une box conçue pour s’adapter à tous les foyers, même sans fibre. Sa Bbox 5G intègre le Wi-Fi 7, un répéteur et une clé TV. Un petit écran aide même à trouver l’endroit idéal pour l’installer et profiter d’une connexion optimale.

Les fournisseurs d’accès à Internet cherchent de plus en plus à simplifier l’équipement des foyers. Longtemps réservées aux utilisateurs fibre, les box les plus performantes s’ouvrent désormais à un public plus large. En parallèle, les attentes ont évolué. Une installation rapide, une bonne couverture Wi-Fi et un accès fluide aux services TV sont désormais indispensables.

C’est dans ce contexte que Bouygues Telecom lance sa nouvelle offre Bbox 5G Wi-Fi 7. Cette solution se veut accessible à tous, qu’on soit en ADSL, en 4G ou non éligible à la fibre. L’opérateur mise sur une box simple à installer, à poser librement dans le logement. Un petit écran intégré permet de visualiser en temps réel la qualité du signal 5G pour positionner l’appareil au meilleur endroit, souvent à proximité d’une fenêtre. Lors du même événement, Bouygues a aussi présenté l’Extra Bbox, une box de secours en Wi-Fi 6. Elle permet de rester connecté au réseau 5G en cas de coupure, même sans être utilisateur de l’opérateur.

Bouygues intègre un écran dans sa Bbox 5G pour aider à la placer au bon endroit

Disponible à partir du 26 janvier, la Bbox 5G Wi-Fi 7 inclut plusieurs éléments essentiels pour une connexion stable. Le répéteur Wi-Fi 7 bi-bande est fourni, assurant une couverture optimale dans toutes les pièces. La nouvelle clé TV b.tv est également intégrée dans l’offre. Plus compacte et 50 % plus performante que la précédente, elle fonctionne sous Google TV. Elle donne accès aux chaînes en direct, aux applications Android TV et aux plateformes comme Netflix, YouTube ou Prime Video. Elle se branche sur un simple port HDMI, et dispose de connecteurs Ethernet et USB-C.

La clé est prête à l’emploi et l’interface b.tv s’affiche dès le démarrage. Un bouton dédié sur la télécommande permet d’y accéder directement. Tous les téléviseurs, même anciens, peuvent ainsi devenir connectés sans installation complexe.

Bouygues propose ici une offre sans engagement à 44,99 € par mois, sans frais de migration. Elle s’adresse aux foyers peu ou non couverts par la fibre, mais aussi aux utilisateurs fidèles. Environ 3 000 personnes abonnées depuis plus de 30 ans recevront cette Bbox gratuitement.