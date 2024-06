Boulanger casse le prix du Dyson V15 Detect Absolute durant les soldes, vite !

Vous voulez l’un des meilleurs aspirateurs du marché mais vous n’avez pas les moyens de vous l’offrir ? Vous avez bien fait d’attendre car il voit son prix baisser drastiquement pendant les soldes d’été chez Boulanger. Vous allez faire des envieux avec votre intérieur toujours impeccable grâce au Dyson V15 Detect Absolute !

Le Dyson V15 Detect Absolute est actuellement l’un des meilleurs aspirateurs sans fil. Mais vendu à 799 euros, c’est un investissement que peu de gens peuvent se permettre. Heureusement, Boulanger et Darty vous proposent une offre exceptionnelle durant les soldes d'été. Ce modèle voit son prix baisser de 200 euros. Vous pouvez donc vous l’offrir pour seulement 599 euros. C’est un excellent prix pour un appareil de cette qualité alors ne tardez pas trop sous peine qu’il ne vous passe sous le nez.

Dyson est LA marque qui a démocratisé les aspirateurs-balai avec son iconique moteur cyclonique qui a révolutionné la gamme en apportant une puissance considérable dans un appareil sans fil. Avec le Dyson V15 Detect Absolute, la marque anglaise a une nouvelle fois proposé le meilleur appareil possible.

On retrouve cette fois-ci un surpuissant moteur Dyson Hyperdymium (jusqu’à 125 000 tours par min) avec une puissance d’aspiration de 240 Airwatts qui va permettre un nettoyage en profondeur de toutes les surfaces. Les modèles Dyson estampillés Absolute sont les plus polyvalents car ils sont accompagnés de plusieurs accessoires qui s’adaptent à toutes les utilisations possibles. La brosse principale qui accompagne cette aspirateur est la brosse Optic Fluffy. En effet, elle est dotée d’une lumière spéciale qui vous permet de voir clairement la poussière au sol pour pouvoir ne rien manquer pendant votre passage. L’autre brosse, la Digital Motorbar, permet notamment de déméler automatiquement les poils d’animaux et les cheveux. Enfin, on retrouve également un accessoire combiné et un long suceur pour aspirer les moindres recoins de vos meubles et de votre voiture.

Cet aspirateur sans fil profite d’une belle autonomie de 60 minutes et son bac à poussière de 0,76 litre vous permet de stocker une quantité importante de poussière.

Pour rappel, le Dyson V15 Detect Absolute est actuellement en soldes chez Boulanger et chez Darty. Avec son importante réduction de 200 €, il passe de 799 € à 599 €. Ce n’est pas tous les jours qu’on voit des offres aussi spectaculaires sur un aspirateur Dyson alors ne tardez pas !

