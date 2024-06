Soldes Boulanger : voici notre sélection des offres high-tech à ne pas manquer

Les soldes d’été 2024 ont commencé. Du 26 juin au 23 juillet, vous pouvez vous équiper à moindre coût grâce aux différentes promotions. Découvrez notre sélection des meilleures offres high-tech à ne pas manquer chez Boulanger.

Après les soldes d’hiver, place aux promotions de l’été ! Du 26 juin et 23 juillet, les sites de e-commerce cassent les prix de nombreux appareils. Smartphones, TV, aspirateurs, enceintes, PC… toutes les catégories sont concernées. C’est donc le bon moment pour effectuer vos achats en faisant des économies.

Boulanger affiche de belles réductions sur les produits high-tech. Retrouvez ici notre sélection complète des meilleures offres pour les soldes d’été 2024. Nous allons mettre régulièrement à jour les bons plans alors n’hésitez pas à revenir pour voir les nouveautés.

Soldes d’été 2024 : notre sélection des meilleures offres de Boulanger

Les offres sur les smartphones

Les offres sur les PC et le rayon informatique

Les offres sur les écouteurs, enceintes et barres de son

Les offres sur les TV

Les offres sur l’électroménager

1000 € de réduction immédiate sur la TV LG OLED77C4 2024

Vous cherchez une nouvelle TV ? Durant les soldes d’été, vous pouvez trouver d’excellents modèles à prix réduit. C’est le cas de la LG C4 2024. Normalement en vente à 3 990 €, son prix chute à 2 990 €, soit une baisse de 1000 € ! Cette TV connectée OLED de 77 pouces (195 cm) vous offre des images contrastées aux couleurs réalistes. Avec sa définition 4K, soit 3840 x 2160 pixels, vous avez la possibilité d’apprécier vos contenus avec des détails riches.

La dalle bénéficie par ailleurs d’un taux de rafraichissement de 100Hz, ce qui vous permet d’avoir des images fluides, particulièrement appréciable pour les films d’action. Grâce à une fréquence optimisée qui peut atteindre les 140 Hz, la LG OLED77C4 est également adaptée pour le gaming.

L’aspirateur balai Dyson V15 Detect Absolute est à son prix le plus bas pour les soldes

Si vous avez besoin d’un nouvel aspirateur, ce bon plan est fait pour vous. Durant les soldes, le modèle phare de Dyson voit son prix chuter de 200 € sur Boulanger ! Normalemen en vente à 799 €, le Dyson V15 Detect Absolute passe à seulement 599 €. C’est une offre à ne pas manquer.

Le Dyson V15 Detect Absolute est un aspirateur-balai sans fil particulièrement efficace. Il est équipé d’un moteur Dyson Hyperdymium qui effectue jusqu’à 125 000 tours par minute.

Sa puissance d’aspiration de 240 Airwatts et son autonomie maximale de 60 minutes vous permet de nettoyer en profondeur toutes les surfaces.

Grâce à l’écran LCD présent sur l’aspirateur, vous pouvez suivre le nettoyage en temps réel. Le capteur piézoélectrique vous indique la quantité de poussière qui a été aspirée. Enfin, le bac d’une capacité de 0,76 litre vous permet de stocker une quantité importante de saleté, ce qui vous évite d’avoir à le vider au plein milieu de votre ménage.

Le pack avec le smartphone Samsung S21 FE 5G + les écouteurs Buds FE passe à seulement à 299,25 €

Le Samsung Galaxy S21 FE n’est peut-être pas le plus récent de la marque mais c’est un smartphone avec une fiche technique qui tient aujourd’hui encore la route. Sorti en 2022 au prix de 759 euros dans sa version avec un espace de stockage de 128 Go, son prix passe à seulement 299,25 € durant les soldes. Il embarque un processeur Snapdragon 888 gravé en 5nm et dispose de 6 Go de RAM. C’est une configuration suffisante pour la plupart des utilisations du quotidien.

Le Galaxy S21 FE est également doté d'une dalle Super AMOLED de 6,41 pouces avec une définition en Full HD+ (2340 x 1080 pixels). L’écran profite d’un taux de rafraichissement de 120 Hz. C’est donc un smartphone fluide.

Enfin, pour la partie photo, on retrouve un capteur frontal de 32 MP et un module avec trois capteurs à l’arrière de 12 + 12 + 8 MP.