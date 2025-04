Ces 27 satellites qu’Amazon vient d’envoyer corrigent l’un des plus gros défauts de Starlink

Amazon avance dans la course à l'internet spatial avec le lancement réussi de ses premiers satellites Project Kuiper. Objectif : concurrencer Starlink et connecter les zones les plus reculées du monde. Une bataille à plusieurs milliards de dollars est en train de s'engager.

L'internet par satellite devient un enjeu stratégique majeur pour les géants de la tech. Déployer des constellations en orbite basse permet de fournir une connexion rapide et fiable partout, même dans les zones sans infrastructure classique. Plusieurs entreprises comme SpaceX, Amazon, Viasat ou Eutelsat investissent massivement pour couvrir la planète. Dans cette compétition mondiale, Amazon vient de franchir une étape importante.

Dans la nuit du 28 avril 2025, Amazon a lancé 27 satellites dans le cadre de son ambitieux Project Kuiper. Le décollage s'est effectué depuis la base de Cap Canaveral en Floride à bord d'une fusée Atlas V de United Launch Alliance. Ce lancement, initialement prévu pour le 9 avril mais repoussé à cause du mauvais temps, marque le début d'un programme de plus de 80 missions. À terme, la société veut en déployer plus de 3 200 pour assurer une couverture internet mondiale. La première offre commerciale est attendue avant la fin de l’année.

Amazon déploie 27 satellites dans le cadre du Project Kuiper pour entrer en compétition avec Starlink

Les satellites lancés aujourd'hui sont bien plus avancés que les prototypes testés en 2023. Chaque système embarqué a été amélioré : antennes phased array pour une meilleure transmission, panneaux solaires plus puissants, propulsion optimisée et liaisons optiques inter-satellites. De plus, Amazon a ajouté un revêtement spécial pour limiter la pollution lumineuse, un point souvent critiqué chez Starlink. Ces améliorations montrent la volonté de l’entreprise de proposer une constellation performante, tout en minimisant son impact sur l'observation du ciel.

Pour atteindre son objectif, Amazon s'appuie sur des accords de lancement avec ULA, Arianespace, Blue Origin et même SpaceX. Malgré son retard sur Starlink, qui dispose déjà d'environ 7 200 satellites en service, le géant américain entend bien jouer un rôle majeur dans l’accès mondial à l’internet haut débit. Plus qu’une rivalité entre entreprises, cette course vise à réduire la fracture numérique et à offrir une meilleure connectivité aux régions rurales et isolées, partout sur la planète.