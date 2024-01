Bonus écologique : ces voitures n’y ont plus droit, mais les constructeurs ont la parade

Face à l'évolution de la politique des bonus écologiques en France en 2024, les constructeurs automobiles réinventent leurs stratégies commerciales. De la réduction des prix à l'innovation en matière de financement, découvrez les moyens mis en œuvre pour rester compétitifs.

Le paysage automobile en France va connaître du changement en 2024 avec la révision des critères d'attribution du bonus écologique. Des marques, même prestigieuses, se retrouvent désormais exclues de cette aide gouvernementale, notamment celles dont les modèles sont fabriqués hors de l'Europe. Cette modification affecte des constructeurs comme Tesla, Volvo et des marques chinoises telles que MG, mettant en péril leur compétitivité sur le marché français. Pour comprendre l'impact de cette évolution, il est essentiel de se référer à la liste des véhicules éligibles au bonus en 2024.

Face à cette nouvelle donne, les constructeurs ont dû redéfinir leur approche. Leur réponse ? Des tactiques commerciales astucieuses pour maintenir l'attractivité de leurs modèles. Parmi les stratégies observées, la plus répandue est sans doute la réduction des tarifs, comme en témoigne la baisse significative du prix de la Renault Megane E-Tech, une manœuvre clairement destinée à affronter la concurrence. MG, par exemple, a opté pour une ristourne intrigante sur sa populaire MG4, maintenant toujours un écart stratégique avec la Française.

Les nouvelles stratégies de prix des constructeurs face à la fin du bonus écologique

L'éligibilité au bonus écologique est un facteur important pour les acheteurs de voitures électriques. Pour contrer la perte de ce bonus, les constructeurs ont adopté diverses stratégies : baisse des prix catalogue ou application de ristournes significatives.

Ces ajustements tarifaires ne sont que la partie visible de l'iceberg. Les constructeurs explorent diverses voies pour compenser la perte du bonus écologique. Cela inclut l'introduction de nouveaux modèles avec des prix de base réduits et une amélioration des caractéristiques, comme l'a fait Volvo avec son modèle EX30. Ou encore, la nouvelle Mini qui a été introduite avec un prix de base inférieur à son prédécesseur, malgré une augmentation de l'autonomie et de l'équipement. Par ailleurs, la Location avec Option d'Achat (LOA) gagne en popularité, offrant aux clients une alternative de financement flexible et moins impactée par la suppression du bonus.

Le marché automobile s'adapte rapidement à cet environnement réglementaire changeant. La suppression partielle du bonus écologique pour les véhicules électriques stimule l'innovation dans la stratégie de prix et de financement des constructeurs. Dans cette période de transition, on peut déjà voir les entreprises revoir leur modèle commercial, tout en encourageant une production plus locale et respectueuse de l'environnement.