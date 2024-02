Tesla va construire la plus grande station Supercharger au monde

Dans une initiative visant à étendre son réseau de recharge de véhicules électriques, Tesla annonce la construction d'une nouvelle station Supercharger en Californie, qui promet d'être sa station la plus grande au monde.

L'évolution du réseau de recharge pour véhicules électriques prend une nouvelle dimension avec des initiatives qui redéfinissent le secteur. Ford, par exemple, élargit les horizons de recharge pour ses clients en offrant un accès au réseau de Tesla aux propriétaires de Mustang Mach-E et de F-150 Lightning, ajoutant une couche supplémentaire de commodité et de fiabilité. Parallèlement, le constructeur de véhicules electriques continue de repousser les limites en transformant ses stations Supercharger en véritables zones de loisirs, avec des projets tels que la station Supercharger avec restaurant et cinéma à Los Angeles, illustrant une approche innovante de la recharge.

Ces avancées marquent une transformation du secteur de la recharge électrique, qui évolue au-delà d'une fonctionnalité de base pour s'intégrer pleinement dans le quotidien des conducteurs. Avec la construction de la plus grande station Supercharger au monde en Californie, équipée de plus de 160 bornes et de solutions énergétiques durables, Tesla non seulement va établir un nouveau record, mais offre également un aperçu de l'avenir de la recharge, où l'accessibilité et la durabilité vont de pair avec l'innovation et le confort.

Tesla va bientôt construire une station pouvant accueillir 160 véhicules simultanément

Située stratégiquement dans le comté de Kern, à proximité d’une importante intersection d’autoroutes en Californie, cette nouvelle station Supercharger ambitionne de dépasser toutes les autres avec plus de 160 bornes de recharge. Ce projet, révélé grâce à une demande de permis de construire, ne se contente pas de viser le titre de la plus grande station de recharge, mais introduit également des innovations, comme les 16 emplacements de recharge en “pull-through” spécialement conçus pour les véhicules tractant une remorque. Cette fonctionnalité est particulièrement adaptée aux utilisateurs de Cybertrucks et d'autres véhicules électriques qui nécessitent de recharger sans détacher leur remorque. A noter tout de même qu'elle ne détiendra pas le titre de la plus grande station de recharge au monde, qui revient actuellement à une station située à proximité de l'aéroport de Shenzhen en Chine, dotée de 258 points de recharge rapide.

Outre l'expansion physique du réseau, Tesla envisage d'intégrer un micro-réseau composé de batteries et de canopées solaires – sortes de toits ou d'abris, équipées de panneaux solaires pour optimiser l'efficacité énergétique de la station. Cette initiative vise à réduire les pics de demande énergétique et, par conséquent, à diminuer le coût de recharge pour les utilisateurs. Bien que la date d'achèvement de la station reste indéterminée, sa position clé sur l'axe routier majeur entre le nord et le sud de la Californie témoigne de la volonté de Tesla à améliorer l'infrastructure de recharge, en complément de ses investissements existants dans la région, comme la station Supercharger de Kettleman City, précédemment la plus grande du réseau.