Bon prix sur le PC portable gamer Lenovo Legion 5 avec une RTX 3060

À la recherche d'un PC portable gamer de la marque Lenovo, tout en ayant un budget de 1000 euros ? Si c'est le cas, sachez que le modèle Legion 5 avec une RTX 3060 est proposé par l'enseigne Leclerc au prix exact de 999 euros.

Même si le Black Friday 2021 se tiendra le vendredi 26 novembre prochain, il est possible de faire de bonnes affaires dans le domaine du gaming.

Ainsi, à l'occasion d'une offre à durée indéterminée, l'enseigne Leclerc vous permet d'acquérir sur son site en ligne le PC portable Lenovo Legion 5 15ACH6H à 999 euros. Il s'agit plutôt d'un bon prix puisque le même produit est vendu 100 euros plus cher chez Cdiscount. Concernant la livraison, il est recommandé de privilégier le retrait en magasin Leclerc pour ne payer de frais de port supplémentaires.

Le Lenovo Legion 5 15ACH6H est un laptop équipé d'un écran de 15,6 pouces avec une résolution native de 1920 x 1080 pixels et une fréquence de 120 Hz. Le PC portable dispose aussi d'un processeur AMD Ryzen 5 5600H, d'une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 3060, d'une mémoire vive de 8 Go de RAM, d'un espace de stockage de 512 Go en SSD, d'une batterie lui permettant d'être autonome pendant une durée maximale de 7 heures et du système d'exploitation Windows 10. Du côté de la connectique, on retrouvera la norme Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax, le Bluetooth 5.1, un port USB 3.2 Gen 1 (Always On), trois ports USB 3.2 Gen 1, deux ports USB-C 3.2 Gen 2, un port LAN, une prise combo casque/microphone et un port HDMI.