La microSD SanDisk Ultra 128 Go est à 14,72 €, moins chère que lors du dernier Black Friday !

La carte mémoire microSD SanDisk Ultra d'une capacité de 128 Go voit son prix chuter brutalement du coté de l'enseigne en ligne Amazon. Il est possible de s'en équiper sous la barre des 20 euros, à très précisément 14,72 euros. Un bon plan à saisir d'urgence !

Alors qu'elle était proposée à 18,99 € lors de la dernière édition du Black Friday, la carte mémoire microSD SanDisk Ultra est en ce moment encore moins chère. Vous pouvez l'acheter pour la modique somme de 14,72 € grâce à ce bon plan Amazon. Cette dernière est parfaite pour les personnes qui souhaitent augmenter l'espace de stockage de leur smartphone, tablette, ou console de jeu. Elle peut également être utilisée avec un appareil photo ou un drone, grâce à son adaptateur SD fourni.

Si 128 Go ne vous suffisent pas, d'autres capacités plus élevées sont également à un très bon prix. Par exemple, la variante 256 Go est à 36,99 €, celle avec 512 Go à 61,99 €. Pour en venir à ses principales caractéristiques, cette dernière propose un espace de stockage de 512 Go, des vitesses de transfert pouvant atteindre les 120 Mo/s. Elle vous permettront de déplacer vos contenus avec une rapidité fulgurante : jusqu'à 1000 photos en à peine une minute.

La classe A1 de cette carte microSD signifie que vous pouvez aussi charger plus rapidement les applications qui se lancent ainsi beaucoup plus vite. Avec une rapidité globalement accrue, l’expérience utilisateur du smartphone s’en voit améliorée. Enfin, l'application SanDisk Memory Zone (disponible sur le Google Play) vous permet de visionner, de consulter et de sauvegarder tous les fichiers de votre téléphone sur un seul support.