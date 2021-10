Logitech G603 : grosse chute de prix sur l’excellente souris sans fil gaming

Avis aux gamers à la recherche d'une souris sans fil en promotion ! Actuellement, l'excellente Logitech G603 bénéficie d'une réduction de 56% sur son prix conseillé chez Amazon. Une offre intéressante à saisir au plus vite, valable dans la limite des stocks disponibles !

Les bons plans associés au domaine du gaming continuent en cette période des vacances de la Toussaint. Après le PC portable Lenovo Legion 5 avec une RTX 3060 à moins de 1000 euros et l'abonnement de 12 mois au programme PS Now à moitié prix, c'est au tour d'une souris sans fil de faire l'objet d'un deal.

En ce moment, la Logitech G603 est vendue par Amazon au prix de 34,99 euros au lieu de 79,99 euros ; ce qui correspond à une remise immédiate de 45 euros de la part du géant de l'e-commerce. Pour information, le produit vendu et expédié par Amazon est éligible à la livraison gratuite à domicile.

Idéale pour une utilisation sur PC, Mac ou ChromeOS, la souris Logitech G603 proposée dans un coloris noir a la particularité d'être équipée de la technologie sans fil LIGHTSPEED qui apporte autant d’efficacité qu’une technologie filaire. La souris gamer du constructeur suisse possède la technologie de capteur optique HERO qui offre des performances optimales et une sensibilité allant jusqu'à 12 000 PPP. Enfin, on retrouve notamment un taux de rapport d'une milliseconde et une autonomie pouvant aller jusqu'à 500 heures de jeu ininterrompu grâce au mode Hi (ou 18 mois avec le mode LO).