La manette sans fil Xbox Series est de retour à un bon prix avant le Black Friday

Besoin d'une deuxième manette pour votre console Xbox Series ? Profitez de ce bon plan Fnac qui vous permet de vous procurer la manette sans fil Xbox Series à un bon prix, à deux semaines du Black Friday.

Alors que le Black Friday 2021 aura lieu à la fin du mois de novembre, la Fnac a décidé de faire plaisir aux possesseurs de la Xbox Series X ou de la Xbox Series S.

En effet, la manette sans fil Xbox disponible dans son modèle Robot White ou sa version Carbon Black est vendue à 48,99 euros sur le site e-commerce français. Il s'agit plutôt d'un bon prix puisque Microsoft proposait la même manette un euro plus cher.

Pour rappel ou à titre d'information, la manette Xbox Series est équipée du Bluetooth et d'une prise casque de 3,5 mm. On retrouvera également une croix multidirectionnelle pour une prise en main précise, une surface antidérapante sur les gâchettes et l’arrière de la manette et un bouton de partage dédié. Avec cette manette, il est possible de jouer et de basculer facilement entre appareils, essentiellement entre les consoles Xbox Series X et S, Xbox One, les PC tournant sous Windows 10 et les appareils fonctionnant sous Android.