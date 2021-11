Bon prix sur la manette sans fil Xbox avant le Black Friday

La manette sans fil Xbox fait l'objet d'un bon prix avant le Black Friday. Le store français de Microsoft propose en effet le fameux accessoire de la console Xbox Series à exactement 50 euros.

Voici un deal qui risque d'intéresser les possesseurs de la Xbox Series X ou de la Xbox Series S à la recherche d'une deuxième manette sans fil. À l'occasion d'une offre à durée indéterminée, la version française de la boutique en ligne Microsoft propose à ses membres d'acquérir la manette sans fil Xbox Series à 50 euros. Cette offre est valable sur les modèles Robot White (blanc), Carbon Black (noir), Shock Blue (bleu), Pulse Red (rouge) et Electric Volt (vert).

À propos de ses points forts, la manette Xbox Series est équipée de la technologie sans fil Bluetooth et d'une prise casque de 3,5 mm. La manette est aussi dotée d'une croix multidirectionnelle pour une prise en main précise, d'une surface antidérapante sur les gâchettes et l’arrière de la manette et d'un bouton de partage dédié. Pour information, il est possible de jouer et de basculer rapidement entre appareils, notamment entre les consoles Xbox Series X et S, Xbox One, les PC fonctionnant sous Windows 10 et les appareils tournant sous le système Android.