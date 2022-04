Redmi Note 11 : le smartphone Xiaomi est à 199,90 € avec un cadeau offert

Le Redmi Note 11 est à l'honneur sur le store officiel de Xiaomi ! Dans le cadre de son Fan Festival, le constructeur propose le modèle 128 Go de son smartphone de la gamme Redmi en promotion avec un cadeau offert d'une valeur de 50 euros.

Après la balance Mi Smart Scale 2 à un tout petit prix, place à un nouveau deal associé à l'événement Xiaomi Fan Festival.

Jusqu'au 18 avril 2022, le Xiaomi Redmi Note 11 disponible dans son modèle 128 Go est au prix de 229,90 euros au lieu de 249,90 euros sur la boutique en ligne Xiaomi ; soit une remise immédiate de 20 euros de la part du site e-commerce. Pour information, le smartphone est éligible à une ODR de 30 euros valable avant le 15 mai prochain (voir conditions). Grâce à cette offre de remboursement, le Redmi Note 11 atteint le prix de revient de 199,90 euros. Enfin, la boutique Xiaomi offre un cadeau d'une valeur de 50 euros pour l'achat du smartphone en question.

Considéré comme un smartphone de milieu de gamme et présenté à la fin du mois de janvier 2022, le Xiaomi Redmi Note 11 est équipé d'un écran AMOLED de 6,43 pouces avec une définition de 2400 x 1080 pixels, d'un processeur Snapdragon 680, d'une mémoire vive de 4 Go de RAM, d'un espace de stockage de 128 Go (extensible jusqu'à 1 To), d'une batterie de 5000 mAh et du système d'exploitation mobile Android. Pour la partie photo, on retrouve notamment un capteur principal de 50 MP et un capteur frontal de 13 MP.