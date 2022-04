194,90 €, c’est le prix de l’excellent Realme GT Master chez Cdiscount

Le Realme GT Master devient encore de plus en plus abordable grâce ce bon plan Cdiscount ! Sur le site marchand français, l'excellent smartphone 5G voit son prix passer de 269,90 euros à 194,90 euros par l'intermédiaire d'un code promotionnel et d'une offre de remboursement.

Pour celles et ceux qui souhaitent acheter le Realme GT Master à moins de 200 euros, sachez que le smartphone 5G de la marque chinoise fait l'objet d'un bon plan intéressant chez Cdiscount.

Disponible dans sa version 128 Go, le GT Master signé Realme est au prix exact de 244,90 euros au lieu de 269,90 euros. La remise s'effectue grâce au code 25DES299 qui est à saisir durant l'étape du panier. Mais ce n'est pas tout ! Le smartphone est éligible à une offre de remboursement de 50 euros qui est valable avant le 9 mai 2022 (voir conditions). Grâce à cette ODR, le prix de revient du Realme GT Master est de 194,90 euros.

Du côté de ses points forts, le Realme GT Master est un smartphone équipé d'un écran Super AMOLED de 6,43 pouces avec une définition en Full HD+ de 2400 x 1080 pixels (409 pixels par pouce) et un taux de rafraichissement de 120 Hz. Il dispose aussi d'un processeur Qualcomm Snapdragon 778, d'une mémoire vive de 6 Go de RAM, d'une batterie de 4300 mAh compatible avec la SuperDart Charge et du système Android associé à une surcouche realme UI. Pour la photo/vidéo, on retrouve un triple capteur principal de 64 + 8 + 2 MP et un capteur selfie de 32 MP.