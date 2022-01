Xiaomi présente les Redmi Note 11, les nouvelles stars du milieu de gamme dès 159€

Xiaomi vient de lever le voile sur sa nouvelle série Redmi Note 11. Comme l’année précédente quatre smartphones ont été présentés, le Redmi Note 11, le Redmi Note 11S, le Redmi Note 11 Pro ainsi que le Redmi Note 11 Pro 5G.

Avec ses nouveaux Redmi Note 11, Xiaomi veut de nouveau régner en maître sur le marché des smartphones milieu de gamme grâce à des appareils abordables avec un rapport qualité-prix très intéressant. Sans être révolutionnaires par rapport aux Redmi Note 10 de 2021, ceux-ci apportent tout de même des améliorations bienvenues, ainsi qu’un nouveau design avec des bordures plates.

Tous les modèles de Redmi Note 11 sont équipés de haut-parleurs stéréo, d’un capteur d’empreintes digitales sur la tranche et conservent une prise jack, pourtant abandonnée petit à petit chez la concurrence. Bonne nouvelle pour ceux qui manquent souvent de stockage, celui-ci peut être étendu avec une carte micro SD jusqu’à 1 To. Les smartphones sont également les premiers à être livrés avec la nouvelle surcouche MIUI 13, qui avait été présentée en Chine aux côtés des Xiaomi 12. Néanmoins, contrairement aux smartphones haut de gamme, celle-ci est malheureusement toujours basée sur Android 11, et non sur Android 12.

Quelle fiche technique pour les Redmi Note 11 ?

Redmi Note 11 Redmi Note 11S Redmi Note 11 Pro Redmi Note 11 Pro 5G Chipset Snapdragon 680 MediaTek Dimensity G96 MediaTek Dimensity G96 Snapdragon 695 Ecran AMOLED 6,43 pouces

FHD+ (2400 x 1080 pixels)

90 Hz

Gorilla Glass 3

1000 nits AMOLED 6,43 pouces

FHD+ (2400 x 1080 pixels)

90 Hz

Gorilla Glass 3

1000 nits AMOLED 6,67 pouces

FHD+ (2400 x 1080 pixels)

120 Hz

Gorilla Glass 5

1200 nits AMOLED 6,67 pouces

FHD+ (2400 x 1080 pixels)

120 Hz

Gorilla Glass 5

1200 nits OS MIUI 13 + Android 11 MIUI 13 + Android 11 MIUI 13 + Android 11 MIUI 13 + Android 11 RAM 4 Go ou 6 Go LPDDR4X 6 Go ou 8 Go LPDDR4X 6 Go ou 8 Go LPDDR4X 6 Go ou 8 Go LPDDR4X Stockage 64 Go ou 128 Go UFS 2.2 64 Go ou 128 Go UFS 2.2 64 Go ou 128 Go UFS 2.2 64 Go ou 128 Go UFS 2.2 MicroSD Oui, jusqu'à 1 To Oui, jusqu'à 1 To Oui, jusqu'à 1 To Oui, jusqu'à 1 To Photo Capteur principal 50 MP f/1.8

Ultra grand-angle 8 MP f/2.2

Macro 2 MP f/2.4

Profondeur f/2.4 Capteur principal 108 MP ISOCELL HM2 f/1.9

Ultra grand-angle 8 MP f/2.2

Macro 2 MP f/2.4

Profondeur f/2.4 Capteur principal 108 MP ISOCELL HM2 f/1.9

Ultra grand-angle 8 MP f/2.2

Macro 2 MP f/2.4

Profondeur f/2.4 Capteur principal 108 MP ISOCELL HM2 f/1.9

Ultra grand-angle 8 MP f/2.2

Macro 2 MP f/2.4 Selfie 13 MP f/2.4 16 MP f/2.4 16 MP f/2.4 16 MP f/2.4 Batterie 5000 mAh

Recharge rapide filaire 33W Pro 5000 mAh

Recharge rapide filaire 33W Pro 5000 mAh

Recharge rapide filaire 67 W 5000 mAh

Recharge rapide filaire 67W 5G Non Non Non Oui Biométrie Capteur d'empreintes digitales sur la tranche Capteur d'empreintes digitales sur la tranche Capteur d'empreintes digitales sur la tranche Capteur d'empreintes digitales sur la tranche Résistance à l'eau Non Non Non Non Dimensions 159.87 x 73.87 x 8.09 mm

179 g 159.87 x 73.87 x 8.09 mm

179 g 164.19 x 76.1 x 8.12 mm

202 g 164.19 x 76.1 x 8.12 mm

202 g

Le Redmi Note 11, le smartphone le plus abordable de la série

Dans cette nouvelle série, on retrouve tout d’abord le Redmi Note 11 classique, qui est le smartphone le moins cher des quatre modèles. Celui-ci avait été complètement dévoilé par un revendeur avant son lancement. Il est propulsé par un processeur Snapdragon 680, qui ne promet pas d’amélioration significative par rapport au Snapdragon 678 du Redmi Note 10 de 2021. On retrouve à l’avant un écran FHD+ (2400 x 1080 pixels) AMOLED de 6,43 pouces avec un taux de rafraichissement de 90 Hz.

Le Redmi Note 11 est alimenté par une batterie de 5000 mAh compatible avec la recharge rapide filaire 33W Pro. Côté photo, le smartphone mise sur une configuration à quatre capteurs, avec un capteur principal de 50 MP, un capteur ultra grand-angle de 8 MP, un capteur macro de 2 MP ainsi qu’un capteur de profondeur de 13 MP. La partie selfie est, elle, gérée par un capteur de 13 MP. Il est proposé en trois coloris différents : Graphite Gray, Twilight Blue et Star Blue.

Le Redmi Note 11S, un smartphone plus puissant avec un capteur photo 108 MP

Le Redmi Note 11S n’est pas radicalement différent de son petit frère, mais propose, lui, un processeur MediaTek Helio G96 un peu plus puissant. On retrouve toujours le même écran FHD+ AMOLED de 6,43 pouces avec une fréquence 90 Hz, une batterie de 5000 mAh et la recharge rapide 33W Pro.

Néanmoins, le smartphone se dote d’un capteur photo principal Samsung HM2 de 108 MP, le même que sur le récent Xiaomi 11T Pro. Il est toujours épaulé d’un capteur ultra grand-angle de 8 MP, un capteur macro de 2 MP ainsi qu’un capteur de profondeur de 2 MP. La caméra avant, elle, passe à 16 MP. Trois coloris sont également disponibles : Graphite Gray, Twilight Blue et Pearl White.

Le Redmi Note 11 Pro adopte la recharge rapide 67 W et un écran 120 Hz

Le Redmi Note 11 Pro est lui aussi propulsé par le processeur MediaTek Helio G96, mais il est cette fois équipé d’un écran FHD+ AMOLED de 6,67 pouces avec un taux de rafraichissement 120 Hz. Ce dernier promet d’être plus lumineux avec une luminosité de 1200 nits en pic, plus contrasté (4.500.000:1) et mieux protégé grâce à du verre Gorilla Glass 5.

Le smartphone est toujours alimenté par une batterie de 5000 mAh, mais voit la puissance de la recharge rapide doubler pour atteindre 67W, une première dans la gamme Redmi Note. La partie photo est assurée par une configuration à quatre caméras, avec un capteur principal de 108 MP, un capteur ultra grand-angle de 8 MP, un capteur macro de 2 MP ainsi qu’un capteur de profondeur de 2 MP. À l’avant, on retrouve un capteur de 16 MP. Trois coloris sont proposés : Graphite Gray, Polar White et Star Blue.

Le Redmi Note 11 Pro 5G, le seul smartphone 5G de la bande

Le Redmi Note 11 Pro 5G est le smartphone le plus haut de gamme de la série. Comme son nom l’indique, il s’agit du seul modèle compatible avec le réseau 5G grâce à son processeur Snapdragon 695. Le reste de la fiche technique est presque identique au modèle précédent. On retrouve l’écran FHD+ AMOLED de 6,67 pouces avec un taux de rafraichissement 120 Hz et la batterie de 5000 mAh compatible avec la recharge rapide 67W.

Cependant, côté photo, le Redmi Note 11 Pro 5G mise lui sur une configuration à trois caméras, avec un capteur principal de 108 MP, un capteur ultra grand-angle de 8 MP et un capteur macro de 2 MP. Les clichés à l’avant sont aussi assurés par un capteur de 16 MP. Les coloris sont différents du Redmi Note 11 Pro : Graphite Gray, Polar White et Atlantic Blue.

Prix et disponibilité

Durant sa conférence, Xiaomi a dévoilé les prix de toutes les versions des Redmi Note 11, mais ceux-ci sont pour l'instant exprimés en dollars. Voici tous les tarifs communiqués par le fabricant chinois :

Redmi Note 11

4 Go de RAM + 64 Go de stockage – 179 dollars (159€)

4 Go de RAM + 128 Go de stockage – 199 dollars (176€)

6 Go de RAM + 128 Go de stockage – 229 dollars (203€)

Redmi Note 11S

6 Go de RAM + 64 Go de stockage – 249 dollars (221€)

6 Go de RAM + 128 Go de stockage – 279 dollars (247€)

8 Go de RAM + 128 Go de stockage – 299 dollars (265€)

Redmi Note 11 Pro

6 Go de RAM + 64 Go de stockage – 299 dollars (265€)

6 Go de RAM + 128 Go de stockage – 329 dollars (292€)

8 Go de RAM + 128 Go de stockage – 349 dollars (309€)

Redmi Note 11 Pro 5G

6 Go de RAM + 64 Go de stockage – 329 dollars (292€)

6 Go de RAM + 128 Go de stockage – 349 dollars (309€)

8 Go de RAM + 128 Go de stockage – 379 dollars (336€)

Les smartphones seront disponibles à partir du 16 février sur AliExpress à un tarif réduit. Pour le moment, nous ne savons rien de leurs tarifs en euros ni de leur date de sortie en France. Nous vous tiendrons bien sûr au courant dès que nous en apprendrons davantage.