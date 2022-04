Mi Smart Scale 2 : la balance connectée de Xiaomi est à un tout petit prix

Voici une belle offre à saisir pour celles et ceux qui veulent surveiller leur ligne avant l'été ! Sur la boutique en ligne Xiaomi, il est possible d'acquérir la balance connectée Xiaomi Mi Smart Scale 2 à moins de 10 euros seulement.

Jusqu'au lundi 18 avril 2022, la version française du store Xiaomi effectue son Xiaomi Fan Festival. À l'occasion de cet événement, la marque chinoise met en avant une multitude d'offres promotionnelles sur de nombreux produits plébiscités par ses clients.

Parmi les offres promotionnelles, on retrouve notamment la Mi Smart Scale 2. Vendue au prix conseillé de 19,99 euros, la balance connectée disponible dans un coloris blanc voit son tarif diminuer à 9,99 euros ; ce qui fait une remise immédiate de 10 euros de la part de la boutique en ligne Xiaomi.

Fonctionnant sur les appareils sous Android (4.4 ou modèle supérieur) et iOS (9.0 ou version ultérieure) et compatible avec la technologie sans fil Bluetooth, la Xiaomi Mi Smart Scale 2 conçue en verre renforcé et en plastique technique ABS dispose de trois unités de mesure (kg, Jin et lb). Alimenté par des piles de type AAA, l'objet connecté embarque un mode invité et peut mémoriser jusqu’à 16 profils différents. D'un poids léger de 1,2 kilo, le produit affiche des dimensions de 280 × 280 × 22 mm.