Une télé portable de 32” qui fonctionne sur batterie : la TV QILIVE va révolutionner votre expérience

Regarder la télévision depuis n’importe où, même sans prise électrique pour brancher son appareil, c’est la proposition innovante de la marque QILIVE, qui lance un modèle de téléviseur 32 pouces nomade équipé d’une batterie et facilement transportable. Un investissement intéressant alors que de grandes échéances sportives approchent, dont la Coupe du Monde de Rugby pour laquelle on attend un joli parcours de la part de nos Bleus.

Pendant les vacances, loin de son téléviseur, il n’est pas toujours aisé de suivre ses programmes favoris, de regarder des films et séries sur les plateformes de streaming vidéo, ou encore de profiter de tous les événements sportifs. Les tablettes n’offrent pas une expérience de visionnage très confortable, surtout lorsque nous sommes plusieurs à partager l’écran. Malheureusement, il n’est pas vraiment possible d’emporter son téléviseur avec soi au camping ou ailleurs… en tout cas jusqu’à maintenant. La marque QILIVE vient de commercialiser un produit étonnant : un téléviseur portable de 32 pouces qui fonctionne sur batterie.

ACHETEZ LA TV QILIVE PORTABLE CHEZ AUCHAN

Un téléviseur portable et autonome

En extérieur dans son jardin pour profiter d’un barbecue en famille ou avec ses amis devant un match, pour des vacances en camping ou en pleine nature, ou pour installer l’appareil dans un espace qui peut accueillir plus de monde que votre salon, le concept de téléviseur nomade de la TV QILIVE répond au besoin de disposer d’un grand espace d’affichage depuis n’importe quel endroit.

La TV QILIVE peut notamment être utilisée comme une télévision d’appoint, qui va avoir une utilité dans une chambre ou une pièce secondaire du domicile par exemple, et qui peut à tout moment être déplacée à l’extérieur. Légère (elle pèse seulement 5,2 kg) et compacte (sa diagonale mesure 80 cm), elle est facilement transportable. Elle entre aisément dans le coffre d’une voiture, mais peut aussi être déplacée à la main grâce à sa housse de transport et de protection prévue à cet effet, fournie avec le téléviseur.

Surtout, vous n’avez pas à vous inquiéter de trouver une source d’alimentation à la TV QILIVE l’avant-match, d’éventuelles prolongations, et le débrief, un film entier, ou enchaîner plusieurs épisodes de série à la suite, tout en bénéficiant d’une qualité d'image nette et détaillée.

Pourquoi est-ce le bon moment pour acheter une nouvelle TV ?

Au cours des prochains mois, ce ne sont pas les grandes occasions qui vont manquer pour partager des moments épiques devant la télévision avec vos proches. Dès le mois de septembre, va débuter la Coupe du Monde de rugby, organisée en France. Les Bleus développent un jeu de qualité et font partie des grands favoris au titre. La compétition nous promet des moments inoubliables, et pourquoi pas un premier sacre mondial historique pour l’Équipe de France.

Puis à partir du printemps 2024, de très nombreux événements sportifs vont s’enchaîner : Roland Garros, Euro de football, Tour de France… et bien sûr les Jeux olympiques de Paris en plein cœur de l’été, que vous pourrez avoir la chance de regarder confortablement aussi bien en intérieur qu’en extérieur. Quel programme excitant !

Les bienfaits d’Android TV

La diffusion de contenus sur le téléviseur est facilitée par le système d’exploitation Android TV. En plus de proposer une interface fluide et intuitive, Android TV assure une compatibilité avec tous les services de streaming de vidéo : Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Molotov, YouTube… Vous avez aussi accès à des applications de gestion multimédia comme Plex ou Kodi pour diffuser des contenus directement depuis un serveur de votre choix.

La TV QILIVE se connecte à votre réseau internet par le biais d’une connexion Wi-Fi sans fil ou d’un câble Ethernet. En déplacement, vous pouvez la connecter à un routeur 4G ou 5G portable ou à un smartphone via la fonction de partage de connexion. Pour plus de praticité, vous avez aussi la possibilité de sélectionner et de lancer un contenu vidéo depuis votre appareil mobile, puis de le basculer vers le téléviseur grâce à l’option Google Chromecast. Vous pouvez aussi directement diffuser l’écran de votre smartphone ou tablette sur la télévision par l’intermédiaire de Chromecast.

Qui dit Android TV, dit Google Play Store. Le magasin d’applications donne accès à une très grande variété de services : chaînes gratuites, jeux vidéo, domotique, lecteur de musique…

La liberté à petit prix

Une Smart TV sous Android, qui offre la liberté de visionner des contenus depuis n’importe où sans être branchée pendant des heures, disposant d’un design travaillé pour être transportable dans les meilleures conditions, cela doit représenter un investissement important, vous dites-vous sans doute. Et bien même pas ! La TV QILIVE portable est disponible chez Auchan au prix de 349 euros, avec une option de facilité de paiement en trois versements. Le produit est garanti pour une durée de deux ans. La marque allonge ce délai d’une année supplémentaire.

ACHETEZ LA TV QILIVE PORTABLE CHEZ AUCHAN

Un tarif des plus abordables donc, pour un téléviseur innovant qui remplit un rôle hybride très intéressant. Il peut être installé dans une cuisine, une chambre d’amis, une salle de jeux, à votre convenance. Puis dès que vous en avez besoin en extérieur, sur une terrasse, dans votre jardin, ou en camping, il vous suffit de la délocaliser sans contrainte de branchement ou de connectique. Simple, efficace et pas cher, la TV QILIVE arrive à pic, à quelques semaines du coup d’envoi de la Coupe du Monde de rugby.

Cet article est une publication sponsorisée par QILIVE.