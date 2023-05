Redmi Pad : la tablette Xiaomi (128 Go) est à son prix le plus bas

C'est probablement l'une des très bonnes affaires sur le site Amazon ! Au cours d'une vente flash à durée indéterminée, le modèle 128 Go de la tablette Redmi Pad de Xiaomi passe sous les 200 euros.

Pour les dernières heures de l'édition printanière des French Days Amazon 2023, le géant du commerce en ligne permet à ses clients de profiter d'une belle offre à saisir sur une tablette tactile de la marque Xiaomi.

Proposée dans sa version 128 Go et son coloris gris Graphite, la Xiaomi Redmi Pad est vendue actuellement au prix de 197,94 euros au lieu de 209 euros ; soit près de 12 euros moins cher par rapport au dernier tarif constaté avant la réduction. Pour information, il s'agit d'un produit vendu et expédié par Amazon qui est éligible à la livraison gratuite à domicile.

Lancée durant l'automne 2022, la Xiaomi Redmi Pad est dotée d'un écran de 10,61 pouces avec une résolution de 2000 x 1200 pixels, un taux de rafraîchissement de 90 Hz et une luminosité de 400 nits. La tablette associée à l'offre Amazon est aussi équipée d'une mémoire vive de 4 Go de RAM, d'un processeur MediaTek Helio G99, et d'une batterie de 8 000 mAh avec la charge rapide à 18 W. On retrouve également le Bluetooth 5.3, le Wi-Fi 5 2,4 GHz/5 GHz, un port USB-C, un quadruple haut-parleur compatible Dolby Atmos, une caméra arrière de 8 MP, une caméra frontale de 8 MP et le système d'exploitation MIUI pour Pad. Pour en savoir plus, vous pouvez lire notre article consacré à la prise en main de la Xiaomi Redmi Pad.