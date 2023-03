SSD 2 To pour PS5 : offre irrésistible à saisir sur le Samsung 980 PRO avec dissipateur de chaleur

Voici une offre irrésistible qui risque d'intéresser les possesseurs d'une PS5 ! Si vous voulez remplacer le SSD actuel de votre console Sony par un autre plus performant, il faut savoir qu'Amazon vous permet d'avoir Samsung 980 PRO d'une capacité de 2 To pour moins de 175 euros.

Même si les ventes flash de printemps d'Amazon sont terminées, il est encore possible de faire de bonnes affaires sur le site du géant du commerce en ligne. En effet, la version espagnole d'Amazon propose un SSD pour PS5 à un très bon prix.

Au cours d'une offre à durée indéterminée, le SSD interne Samsung 980 PRO de 2 To est vendu à 168,40 euros (+ 4,64 euros de frais port pour une livraison en France) au lieu de 206,99 euros ; soit une réduction de plus de 30 euros par rapport au tarif constaté sur Amazon France.

Ce SSD avec dissipateur de chaleur offre des performances de niveau supérieur. Grâce à son interface PCIe 4.0, le 980 PRO embarque un débit deux fois supérieur à celui du PCIe 3.0. Piloté par le contrôleur Elpis pour SSD PCIe 4.0 de Samsung, le 980 PRO est optimisé pour être rapide et offre des débits en lecture allant jusqu'à 7000 Mo/s (soit deux fois plus rapides que les SSD PCIe 3.0 et 12,7 fois plus rapides que les SSD SATA).