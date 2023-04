Soldes de Pâques : obtenez un accès à vie à Office 2021 pour 13,05€/PC ou 37,99€/Mac

Le site de vente de logiciels Godeal24 célèbre Pâques en grandes pompes en proposant notamment Office 2021 à prix vraiment mini. Les logiciels sont authentiques et accessibles à vie. On vous explique tout ci-dessous.

Office 2021 est sorti le 5 octobre 2021 avec Windows 11 et a remplacé Office 2019. Plusieurs mois plus tard, c'est le moment idéal de découvrir le logiciel grâce à Godeal24 qui propose Microsoft Office Pro 2021 pour Windows et Microsoft Office Home and Business pour Mac 2021 au meilleur prix. Grâce à cette vente flash de Pâques chez Godeal24, vous pouvez en effet profiter d'Office 2021 à partir de 13,05€/PC et 37,99€/Mac. À un prix aussi abordable, il n'y a aucune raison de ne pas en profiter !

En prime, vous pouvez également profiter de Windows 10 Pro à partir de 6,12€, avec la mise à jour gratuite vers Windows 11 Pro ! Avec Godeal24, voyez sûr de vous et achetez vos logiciels sans crainte. Ils sont tous 100% authentiques et soutenus par une assistance à vie et une garantie de mise à jour de Microsoft. Mieux encore : Godeal24 vous propose ici un achat unique. Vous n'avez donc pas de mensualités à payer.

Microsoft Office à partir de 13,05€ et bien d'autres offres

Avec une suite Microsoft Office 2021, vous n'avez pas à renouveler votre abonnement chaque année, car la suite est permanente. Lors de la vente de Pâques chez Godeal24, vous pouvez acheter une version à vie d'Office 2021 Pro Plus pour seulement 24,25€ et si vous achetez plusieurs licences, vous pouvez faire baisser le prix jusqu'à 13,05€/PC. Aussi, Godeal24 propose la version Offie pour Mac à un prix avantageux.

Vente flash de Pâques : Windows 10 et Windows 11 au meilleur prix

Même si la nouvelle fonction AI de Windows 11 est devenue populaire depuis peu, Windows 10 reste encore le premier choix de la plupart des gens en termes de système d'exploitation. Et si Windows 10 n'est plus vendue sur la boutique officielle de Microsoft, vous pouvez toujours acheter un véritable Windows 10 Pro chez Godeal 24 pour seulement 6,12€ !

Et pour économiser encore plus, vous pouvez acheter un pack :

Avec le code SGO50, vous pouvez aussi profiter de -50% sur les offres suivantes :

Découvrir toutes les offres

Enfin, pour encore plus d'outils informatiques :

Voir encore plus d'offres

Chez Godeal24, vous pouvez économiser beaucoup de temps et d'argent grâce à des licences Microsoft, des logiciels de sécurité informatique et plein d'autres outils à prix réduit. Profitez du système d'exploitation Windows et de Microsoft Office à des prix imbattables.

Faites des achats sans tracas avec la livraison numérique de Godeal24 qui vous envoie le logiciel directement sur votre adresse email quelques secondes seulement après votre achat. De plus, avec une excellente note de 98% d'avis positifs sur le site Trustpilot et un support technique expert disponible 24h/24 et 7j/7, vous pouvez être sûr de la qualité du produit que vous achetez. Pour contacter le service client, écrivez un mail à l'adresse [email protected]

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Godeal24.