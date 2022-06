Soldes PC portable ASUS : moins de 470 € pour le Vivobook 13 State OLED

Anticipez la prochaine rentrée pour vous offrir un PC portable en promotion dans le cadre des soldes d'été. Chez Cdiscount, le Vivobook 13 State OLED d'ASUS passe sous la barre des 470 euros.

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LE ASUS VIVOBOOK 13 SLATE OLED

Juste avant de partir en vacances, profitez des soldes d’été chez Cdiscount pour craquer sur un PC portable 2 en 1 à prix réduit de la marque ASUS.

Le site e-commerce français vous propose en effet le Vivobook 13 Slate OLED au tarif de 469,99 euros au lieu de 599,99 euros (avec la livraison offerte en point relais) ; soit une remise immédiate de 130 euros sur le prix conseillé par ASUS. En cette période de soldes, la réduction de 130 euros risque de ne pas durer longtemps. Il serait donc dommage de passer à côté d’une telle offre.

De plus, jusqu’au 19 juillet 2022, ASUS vous permet d’avoir jusqu’à 1000 euros remboursés sur la reprise de votre ancien PC (voir conditions).

Vivobook 13 Slate OLED : un PC portable 2-en-1 à emmener partout

Proposé dans en noir et destiné à un usage polyvalent & multimédia, le Vivobook 13 Slate OLED signé ASUS a la particularité d’avoir un clavier détachable. Au travail ou à la maison, le produit peut donc s’utiliser en tant que PC portable ou tablette et être emmené partout.

Tournant sous le dernier système d’exploitation Windows 11 de Microsoft, l’ASUS Vivobook 13 Slate OLED embarque, comme son nom l’indique, un superbe écran tactile OLED de 13,3 pouces au format 16:9 avec une résolution en Full HD de 1920 x 1080 pixels, une luminosité de 550 cd/m² et un affichage certifié VESA et HDR True Black 500. Idéal pour profiter de ses séries dans une qualité irréprochable.

Côté stockage et mémoire, on retrouve un stockage eMMC d’une capacité 128 Go et une mémoire vive de 4 Go de RAM (soudée).

Parmi les autres caractéristiques de l’ASUS Vivobook 13 Slate OLED, on retrouve un processeur Intel Pentium Silver N6000 cadencé à 1.1 GHz, une carte graphique Intel UHD Graphics, une batterie de 50 Wh permettant au laptop d’être autonome pendant une durée maximale de 9,5 heures, une caméra frontale de 5 MP et une caméra arrière de 13 MP.

Enfin, pour la connectique, la norme Wifi 802.11a/b/g/n/ac/ax, la technologie sans fil Bluetooth 5.2, un slot pouvant accueillir une carte microSD, une prise combo casque/microphone et deux ports USB-C 3.2 Gen 2 sont essentiellement de la partie.

