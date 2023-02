Souris gamer sans fil : l’excellente Logitech G305 est à un très bon prix

À la recherche d'une souris gamer sans fil à un très bon prix ? Chez Amazon, l'excellente Logitech G305 bénéficie de plus de 30% de réduction pour descendre sous la barre des 27 euros. Dépêchez-vous, il n'y en aura certainement pas pour tout le monde !

Après la Logitech MX Anywhere 2S à moins de 37 euros, c'est au tour d'une autre souris sans fil de la marque suisse de faire l'objet d'un bon deal à saisir chez Amazon.

Durant une vente flash, la Logitech G305 dédiée au domaine du gaming est vendue par le fameux site e-commerce au prix de 26,89 euros au lieu de 38,99 euros ; soit 12 euros moins cher par rapport au dernier tarif constaté sur Amazon. Pour information, le produit est éligible à la livraison gratuite à domicile.

Compatible notamment sur les ordinateurs tournant sous Windows et MacOS, la G305 de Logitech embarque le capteur HERO nouvelle génération qui offre une précision de 400 IPS et une sensibilité de 12 000 PPP. On retrouve aussi 6 boutons programmables, la technologie sans fil LIGHTSPEED ultra-rapide et un taux de rapport d'une milliseconde. La souris gamer G305 dispose d'une autonomie continue de 250 heures de jeu fournie par une seule pile AA. D'un poids de 99 grammes, l'accessoire est fourni avec un nano-récepteur USB LIGHTSPEED et une rallonge pour récepteur.