Jusqu’à 250 euros remboursés pour l’achat d’un PC portable Samsung Galaxy Book3 chez Boulanger

À l’occasion du lancement des nouveaux ordinateurs portables de Samsung, Boulanger propose des réductions appliquées directement au panier accompagnées d’offres de remboursement (ODR) sur la gamme Galaxy Book3.

Samsung vient de renouveler ses modèles de PC portables avec la commercialisation des Galaxy Book3. Pour l’occasion, Boulanger met en place un dispositif promotionnel permettant d’acquérir ces nouveaux produits pour un prix réduit, grâce à une baisse de tarif directe à cumuler avec une ODR pouvant atteindre jusqu’à 250 euros sur certains modèles. Et nous vous proposons même de gagner un exemplaire via notre grand concours organisé sur Facebook.

Samsung Galaxy Book3 Pro et Ultra : des champions de la productivité à destination des professionnels et des créatifs

Les Galaxy Book3 Pro et Ultra jouissent d’un écran Dynamic AMOLED 2X de 16 pouces d’une qualité exceptionnelle. Tout en immersion grâce à la finesse des bordures qui l’entourent, il offre un affichage 3K (définition 2880 x 1800 pixels) pour une fréquence de rafraichissement de 120 Hz, alliant détails de l’image et fluidité des animations. La dalle couvre 120 % de l’espace colorimétrique DCI-P3 pour une richesse et une précision des couleurs si importante pour les métiers de création. La technologie OLED permet également de profiter d’excellents contrastes, de noirs profonds, et d’un temps de réponse inférieur à 2ms, une caractéristique importante pour les joueurs.

Samsung équipe ses machines de processeurs Intel de 13e génération, reposant sur une architecture hybride composée de cœurs de haute performance et de cœurs à efficacité énergétique. Ce procédé est pensé pour traiter les tâches de manière plus optimisée, le CPU délivrant la puissance nécessaire aux processus les plus lourds et faisant tourner les processus plus légers de manière à ne pas tirer sur la batterie, afin de préserver l’autonomie des appareils.

Les Galaxy Book3 Pro comptent sur un processeur Intel Core i7 1360P de 12 cœurs cadencé jusqu’à 5 GHz en TurboBoost, épaulé par 16 Go de RAM et 512 Go de stockage SSD. Les Galaxy Book3 Ultra misent quant à eux sur un processeur encore plus puissant, l’Intel Core i7 13700H de 14 cœurs et fréquence d’horloge jusqu’à 5 GHz, pour 16 Go de mémoire vive et 1 To d’espace de stockage SSD. Pour du graphisme, du montage vidéo ou de la mise en page, les Galaxy Book3 Pro et Ultra n’ont pas peur des charges de travail intenses.

Les modèles Ultra se distinguent aussi des Pro sur le terrain graphique. Au lieu d’avoir un GPU intégré au processeur, le Galaxy Book3 Ultra embarque une carte graphique dédiée GeForce RTX 4050, toute nouvelle référence de NVIDIA basée sur l’architecture Ada Lovelace. Le GPU est dopé au DLSS 3 pour faire exploser les performances en jeu, ainsi qu’au ray tracing pour obtenir des effets de lumières plus réalistes.

Les Galaxy Book3 Pro et Ultra disposent d’une connectique haut de gamme avec deux ports Thunderbolt 4 capables de gérer le transfert de fichiers de manière ultra rapide jusqu’à 40 Gb/s. Nous avons par ailleurs un port HDMI, un port USB-A, un emplacement pour carte microSD ainsi qu’un port jack 3.5mm.

Le Samsung Galaxy Book3 Pro 16” dans son coloris beige est disponible en exclusivité chez Boulanger.

Galaxy Book3 360 et Galaxy Book3 Pro 360 : l’ultrabook convertible pour les nomades

Les Galaxy Book3 360 et Galaxy Book3 Pro 360 sont des laptops 2-en-1 convertibles en tablette grâce la présence d’une charnière autorisant un pivot de l’écran à 360°. Les ordinateurs peuvent aussi être utilisés en mode tente, pour un plus grand confort lors du visionnage de vidéos par exemple. Leur châssis en aluminium est à la fois compact et robuste et leur design a été conçu de manière à être facilement transportable. Le Galaxy Book3 360 ne pèse d’ailleurs que 1,2 petit kilogramme, contre 1,7 kg pour le Galaxy Book3 360. Grâce à leur poids léger et leur taille réduite, ils peuvent être amenés partout avec soi sans effort pour travailler depuis n’importe quel endroit.

Les deux modèles sont livrés avec un stylet S Pen pour simplifier la navigation et mieux exploiter l’écran tactile des PC portables. Dans le cas du Galaxy Book3 360, nous avons un écran OLED de 13,3 pouces avec définition 1920 x 1080 pixels, alors que le Galaxy Book3 Pro 360 mise sur un écran OLED de 16 pouces affichant 2880 x 1800 pixels. Il est possible de connecter une tablette Galaxy Tab S au PC pour bénéficier d’un moniteur externe, avec prise en charge de la duplication et de l’extension d’écran. Dans ce cas, le clavier et la souris peuvent contrôler les deux appareils simultanément.

Pour les performances, Samsung intègre un processeur Intel de 13e génération, le Core i7 1360P à 12 cœurs. Il est associé à 16 Go de RAM et à 512 Go de stockage SSD. Windows 11 est préinstallé sur les machines, qui disposent de la fonctionnalité Mobile Connecté afin de gérer ses applications, lire ses SMS et recevoir ses appels depuis son Samsung Galaxy Book3 plutôt que sur son smartphone. Tous les PC portables de la série Galaxy Book3 sont compatibles avec Quick Share, qui permet de partager sans fil des fichiers à tous vos appareils appartenant à l’écosystème Samsung Galaxy. De plus, la fonction Private Share envoie et sécurise vos fichiers grâce à la blockchain, avec des options avancées telles que la possibilité de fixer une date d’expiration à l’accessibilité de ses fichiers.

Jusqu’à 250 euros de remboursement

Jusqu’au 28 février 2023, vous pouvez acquérir un Samsung Galaxy Book3 pour moins cher chez Boulanger. Le commerçant applique en effet une réduction à effet immédiat sur plusieurs appareils de la série. Le Samsung Galaxy Book3 Pro 16” beige est par exemple vendu à 1 999 euros au lieu de 2099 euros, soit une remise de 100 euros. Le Samsung Galaxy Book3 Ultra 16” voit lui son prix passer de 3 499 euros à 3 299 euros, soit 200 euros d’économie.

Et ce n’est pas tout puisque cette promotion est cumulable avec l’ODR pour l’achat d’un accessoire ou d’un objet connecté éligible avec un Galaxy Book3. En remplissant un simple formulaire à envoyer à Samsung dans les délais impartis, vous pouvez obtenir un remboursement allant jusqu’à 250 euros.

