La très bonne souris sans fil Logitech MX Anywhere 2S est à moins de 37 €

Besoin d'une souris sans fil pour votre ordinateur portable, votre PC de bureau, votre Mac ou votre iPad ? Si c'est le cas, sachez que la Logitech MX Anywhere 2S est à moins de 37 euros à l'occasion d'une vente flash sur le site Amazon.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Direction la plateforme du géant du commerce en ligne Amazon où il est possible de profiter d'une offre intéressante sur l'achat d'une souris sans fil signée Logitech.

Au cours d'une vente flash à durée indéterminée, la très bonne souris sans fil Logitech MX Anywhere 2S est vendue à 36,55 euros au lieu de 49,99 euros ; soit plus de 13 euros moins cher par rapport au dernier prix constaté sur le site e-commerce. Pour information, le produit est éligible à la livraison gratuite à domicile.

Compatible avec les systèmes d'exploitation Windows, Mac et iPadOS, la Logitech MX Anywhere 2S est idéale pour une utilisation de type Bureautique. C'est une souris sans fil qui vous donne la possibilité de contrôler facilement plusieurs dispositifs et de copier-coller du contenu et des documents d'un ordinateur à un autre.

L'accessoire fonctionne sur toutes les surfaces, même le verre, avec une haute précision atteignant les 4 000 PPP. Alimentée par une pile rechargeable, la souris sans fil est livrée avec un récepteur Unifying permettant la liaison avec l'ordinateur de bureau ou le PC portable.