Bon plan TV Euro 2020 : cette Smart TV Hisense de 50 pouces est à moins de 400 €

Si vous avez un budget de 400 euros pour vous procurer une Smart TV, alors le bon plan qui suivre va sûrement vous intéresser. Actuellement, Darty permet à ses clients de se procurer une TV de 50 pouces de la marque Hisense à prix réduit. Une bonne affaire qui tombe à pic pour l'Euro de football !

Le coup d'envoi de l'Euro 2020 de football a été récemment donné et Darty profite de l'événement sportif pour proposer une TV connectée en promotion.

Jusqu'au jeudi 22 juillet 2021, la TV QLED Hisense 50U7QF de 50 pouces est éligible à une offre de remboursement d'une valeur de 100 euros. Grâce à cette ODR (voir conditions), le téléviseur en question affiche un prix de revient de 399,99 euros au lieu de 499,99 euros. Pour information, Darty permet d'obtenir la livraison gratuite à domicile et la mise en service offerte du téléviseur.

Coté caractéristiques techniques, le Hisense 50U7QF embarque les technologies 4K et HDR. Grâce à l'intégration de la fonctionnalité Smart TV, il sera possible de retrouver des applications de streaming telles que Netflix, Youtube ou encore Prime Video. À propos de la connectique, on retrouve 4 ports HDMI, 1 prise RJ45, 2 ports USB et une sortie audio numérique optique.

