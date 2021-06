La TV 4K Philips 70PUS7555 70″ passe à 649,99 € sur Cdiscount

Si vous êtes à la recherche d'une TV avec une diagonale imposante, vous pouvez profiter de ce bon plan Cdiscount qui permet de s'équiper du modèle 75PUS7555 70 pouces de Philips à 649,99 € au lieu de 699,99 €.

Pour une période indéterminée, l'enseigne en ligne Cdiscount propose la TV Philips 70PUS7555 en promo à 699,99 €. De plus, le code promo 50TELE donne droit à une réduction immédiate de 50 €. Son prix chute donc à 649,99 €. Pour en bénéficier, vous devez le renseigner dans e champs prévu à cet effet une fois la TV ajoutée dans votre panier.

Pour en revenir à la TV Philips 70PUS7555, cette dernière arbore un écran LED d'une diagonale de 70 pouces (178cm). Elle est de définition 4K ( 3840 x 2160 pixels) et embarque les technologies d'amélioration du son Dolby Atmos et de l'image Dolby Vision mais aussi HDR10, HDR10+, et HLG10. On retrouve pour la partie connectique trois ports HDMI et feux ports USB, mais aussi une sortie audio numérique (optique), un port réseau, et une prise casque.

La partie sonore est confiée à deux haut-parleur de 10 Watt chacun développant une puissance totale de 20 Watt. D'autres fonctionnalités supplémentaires sont de la partie avec entre autres des modes Bass Boost, Auto Volume Leveller (AVL), ARC (Audio Return Channel), mode nuit, effacer les dialogues, amélioration des basses Dolby. Connectée, elle permet d'avoir accès à internet et à de nombreuses applications populaires telles que YouTube, Netflix, Disney+. Enfin, le tout tourne sous l'interface maison de Philips Saphi TV.

