TV Continental : ces deux modèles sont à prix canon sur Cdiscount

Avis aux personnes à la recherche d'un TV 4K ou Full HD dont le budget ne dépasse pas les 250 euros. Cdiscount propose deux modèles de marque Continental à prix contenu. Une TV Full HD de 42 pouces (105,4 cm) à 199,99 € et un modèle 4K de 43 pouces (109 cm) à 229,99 €.

Si vous souhaitez vous équiper d'une TV pas chère, le bon plan Cdiscount qui suit pourrait vous intéresser. L'enseigne en ligne française propose deux modèles de marque Continental en promo. Le premier, un modèle Full HD de 42 pouces, à 199,99 €, le deuxième, un modèle 4K de 43 pouces, pour seulement 229,99 €.

Concernant la TV Continental Full HD, cette dernière est connectée et permet d'accéder à des applications populaires telles que YouTube, Netflix, Disney+. Elle embarque en effet le système d'exploitation Android TV dans sa version 9. Vous pouvez également connecter vos différents appareils via Chromecast built-in afin de partager les contenus depuis votre smartphone ou tablette sur grand écran.

Le modèle 4K de 43 pouces, un poil plus imposant est quant à lui dépourvu de fonctionnalités smart. Il faudra donc passer par une box TV ou un dongle HDMI afin de pouvoir profiter des différents contenus en ligne. Coté connectique, on retrouve 2 ports HDMI 2.0 et 1 port HDMI ARC, 2 ports USB 2.0 avec fonction PVR, une sortie optique, une sortie casque et un tuner DVB-T/C/T2.

