La Samsung Galaxy Watch 6 (4G) avec chargeur revient à moins de 200 €

Excellente affaire à saisir sur la Galaxy Watch 6 ! Au cours d'une offre à durée limitée, le modèle 4G de la montre connectée Samsung revient à moins de 200 euros sur le site Amazon, grâce à une plusieurs réductions.

Ça y est, les ventes flash de printemps Amazon ont officiellement démarré depuis ce mercredi 20 mars 2024 ! Pour ce deal dédié à l'événement commercial, le célèbre site de commerce en ligne vous propose de vous offrir la version 4G de la Galaxy Watch 6 à un prix très attractif.

Disponible en deux coloris au choix, la montre connectée de la marque Samsung fournie avec un chargeur secteur est à 249,99 euros au lieu de 369 euros. La réduction de 120 euros se fait par l'intermédiaire d'une remise immédiate de 90 euros et d'un coupon de 30 euros à cocher sur la fiche produit. En plus de cette double réduction, il faut savoir que le produit est éligible à une offre de remboursement de 50 euros. Au total, la Samsung Galaxy Watch 6 (4G) revient donc à 199,99 euros.

Pour rappel, la Watch 6 de la gamme Galaxy dispose d'un écran Super AMOLED de 1,31 pouce avec une définition de 432 x 432 pixels, d'un processeur Exynos W930, d'un espace de stockage de 16 Go, de la technologie sans fil Bluetooth 5.3 et du système d'exploitation mobile Wear OS. Protégé contre la poussière et étanche jusqu’à 50 mètres, l'objet connecté fonctionne grâce à une batterie de 300 mAh.

Du côté des principales fonctionnalités de la Samsung Galaxy Watch 6, on retrouve essentiellement le capteur de foulée, diverses notifications, la boussole, l'affichage des calories dépensées, la cardio fréquencemètre, le chronomètre, le coach intégré, la distance parcourue, le GPS intégré, le haut-parleur, l'indication IMC, le suivi du sommeil et le thermomètre.