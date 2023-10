199 €, c’est le très bon prix de la montre Samsung Galaxy Watch 6

Profitez de l'arrivée du dernier week-end du mois d'octobre pour vous procurer une montre connectée Samsung à un très bon prix. Pendant une durée limitée, la Samsung Galaxy Watch 6 peut revenir à exactement 199 euros chez Amazon.

Vous avez jusqu'à ce dimanche 29 octobre 2023 pour bénéficier d'une réduction totale de 140 euros sur l'achat de la Samsung Galaxy Watch 6 chez Amazon. Disponible dans sa version Bluetooth et son format 40 mm, la montre connectée de la marque coréenne est à 249 euros au lieu de 319 euros ; soit une remise de 70 euros grâce à un coupon de réduction à cocher sur la fiche produit.

En plus de la réduction de 70 euros, il est possible de bénéficier d'une offre de remboursement de 50 euros de la part de Samsung (voir conditions). Avec cette ODR, la Galaxy Watch 6 de Samsung revient donc à 199 euros.

Pour rappel, la Watch 6 de la gamme Galaxy est une montre connectée dotée d'un écran Super AMOLED de 1,31 pouce avec une résolution de 432 x 432 pixels, du processeur ExynosW930, d'un espace de stockage de 16 Go et de la technologie sans fil Bluetooth 5.3. L'ensemble fonctionne sous le système d'exploitation mobile Android. Protégée contre la poussière et étanche jusqu’à 50 mètres, l'objet connecté est alimenté par une batterie de 300 mAh.

Enfin, il faut savoir que le capteur de foulée, l'affichage des notifications, la boussole, les calorie dépensées, la cardio fréquencemètre, le chronomètre, le coach intégré, la distance parcourue, le GPS intégré, le haut-parleur, l'indication IMC, le suivi du sommeil ou bien encore le thermomètre font partie des principales fonctionnalités de la Samsung Galaxy Watch 6.