La Samsung Galaxy Watch 6 avec son chargeur est à 219 €

Si vous avez l'intention de vous offrir une montre connectée Samsung, alors l'offre Amazon qui va suivre va sûrement vous intéresser. Au cours d'une vente flash, la Galaxy Watch 6 accompagnée de son chargeur secteur est vendue 100 moins cher par le site de commerce en ligne.

Direction le site Amazon où la célèbre plateforme commerciale effectue une vente flash sur la Galaxy Watch 6. Affichée à 319 euros au début du mois de février, la montre connectée de Samsung voit son prix diminuer à 219 euros ; soit une remise immédiate de 100 euros de la part d'Amazon. Pour information, l'offre promotionnelle concerne le modèle Bluetooth de l'appareil qui est accompagné d'un chargeur secteur.

La Watch 6 de la gamme Galaxy est une montre connectée qui embarque un écran Super AMOLED de 1,31 pouce avec une définition de 432 x 432 pixels, un processeur Exynos W930, un espace de stockage de 16 Go, la technologie sans fil Bluetooth 5.3 et le système d'exploitation mobile Wear OS. Protégé contre la poussière et étanche jusqu’à 50 mètres, l'objet connecté fonctionne grâce à une batterie d'une capacité de 300 mAh.

À propos des principales fonctionnalités de la Samsung Galaxy Watch 6, on retrouve essentiellement le capteur de foulée, diverses notifications, la boussole, l'affichage des calories dépensées, la cardio fréquencemètre, le chronomètre, le coach intégré, la distance parcourue, le GPS intégré, le haut-parleur, l'indication IMC, le suivi du sommeil et le thermomètre.