Switch OLED : un bon plan à saisir sur la console Nintendo pour les adhérents Fnac !

En cette journée du 22 octobre 2021, la Fnac fait plaisir à ses adhérents titulaires de la carte du magasin en leur permettant de bénéficier de 20 euros offerts tous les 150 euros d’achat. Avec cette opération, la Switch OLED atteint un prix de revient de 279,99 euros. Toutes les informations de ce nouveau bon plan sont à consulter dans la suite de l'article.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Cela fait maintenant deux semaines que la Nintendo Switch OLED est sortie en France et la Fnac propose une opération commerciale intéressante pour ses clients.

Ainsi, ce vendredi 22 octobre 2021, l'enseigne française spécialisée dans le high-tech permet à ses adhérents de profiter de 40 euros crédités sur leur compte client pour l'achat de la console de la marque japonaise vendue à 319,99 euros. Pour ce faire, il suffit de saisir le code FNAC20 durant l'étape de la commande. Au final, la console Nintendo Switch OLED revient à 279,99 euros. Et pour information, la carte Fnac+ est à 7,99 euros pour une durée d'un an, pour toute nouvelle souscription ou renouvellement de la carte en question.

Comme son nom l'indique, la Nintendo Switch OLED se démarque de par son nouvel écran qui exploite la technologie d'affichage OLED, avec des couleurs plus intenses et des contrastes élevés. À propos de la partie connectique, la Switch OLED dispose de deux ports USB, d'un port HDMI et d'un port Ethernet pour une connexion plus stable lors du jeu en ligne en mode téléviseur. Côté stockage, la console embarque 64 Go de mémoire. Bien évidemment, il est possible de l'augmenter grâce à une carte microSD non fournie. Pour terminer, la Nintendo Switch OLED est compatible avec tous les jeux Nintendo Switch ainsi que les manettes Joy-Con de génération précédente.