Nintendo Switch OLED : ne ratez pas ce bon plan spécial Singles’ Day !

La Journée des célibataires, plus connue sous le nom de Singles' Day, aura lieu ce jeudi 11 novembre 2021. À cette occasion, Carrefour propose un deal très intéressant sur l'achat de la Switch OLED. La console de Nintendo atteint en effet un prix de revient de 290,95 euros, à condition de posséder la carte de fidélité.

Un mois après sa sortie nationale dans le commerce, la Switch OLED fait l'objet d'une offre attractive chez Carrefour. Uniquement ce jeudi 11 novembre 2021, l'enseigne de la grande distribution propose sur son site en ligne la console de Nintendo au tarif de 310,95 euros, avec 20 euros remboursés pour les détenteurs de la carte fidélité du magasin. Grâce à cette remise sur la carte de fidélité, le prix de revient de la console de jeu est de 290,95 euros. Pour information, l'offre promotionnelle concerne deux modèles de la Switch OLED et est visible en page 9 du catalogue intitulé “La Journée des Célibres”.

La Nintendo Switch OLED est équipée d'un écran de 7 pouces qui exploite la technologie d'affichage OLED, avec des couleurs plus intenses et des contrastes élevés. Du côté de la connectique, la Switch OLED embarque deux ports USB, un port HDMI et un port Ethernet pour une connexion plus stable lors du jeu en ligne en mode téléviseur. Pour le stockage, la console dispose de 64 Go de mémoire (extensible via une carte microSD non fournie).