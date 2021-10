Oubliez le Black Friday : la Nintendo Switch Lite est déjà à un bon prix chez Carrefour

C'est sûrement le bon moment de craquer sur la Nintendo Switch Lite ! À quelques semaines du Black Friday, la version allégée de la console du même nom est déjà à un bon prix chez Carrefour. Elle atteint en effet à un prix de revient de moins de 170 euros pour les clients de l'enseigne.

Alors que son modèle OLED a débarqué en France depuis le 8 octobre dernier, la Nintendo Switch Lite fait l'objet d'une très bonne affaire chez Carrefour.

Pendant une durée indéterminée, la console de jeu du constructeur japonais disponible en plusieurs coloris est vendue au prix de revient de 166,95 euros au lieu de 196,95 euros. Les 30 euros de remise seront directement reversés sur la cagnotte du compte client Carrefour. Pour en bénéficier, il faut être détenteur de la carte de fidélité de l'enseigne qui est gratuite. Et pour information, la livraison de la console peut se faire gratuitement en magasin Carrefour.

Considérée comme une console de jeu nomade, la Nintendo Switch Lite est équipée d'un écran tactile de 5,5 pouces avec une résolution de 1280 x 720 pixels, d'un processeur Quad-Core ARM Cortex-A57, d'un chipset graphique Tegra X1, d'une capacité de stockage de 32 Go, d'une entrée USB Type-C et d'une batterie lui permettant d'être autonome pendant 7 heures. Enfin, l'appareil affiche des dimensions de 91.1 x 208 x 13.9 mm et un poids de 275 grammes.