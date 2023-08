Pour la prochaine rentrée, le MacBook Air fait l'objet d'une offre à saisir chez Amazon ! Le modèle 2020 du PC Apple avec sa puce M1 est affiché à moins de 900 euros, sans offre de remboursement ni condition de reprise.

Alors que la rentrée approche à grands pas pour certains d'entre vous, vous voulez peut-être vous procurer un MacBook Air de la marque Apple. Si c'est le cas, sachez que l'Apple MacBook Air avec M1 est proposé en promotion chez Amazon.

En effet, le modèle 2020 du laptop de la firme de Cupertino disponible dans son coloris gris sidéral est vendu à exactement 898,21 euros au lieu de 989 euros ; soit 100 euros moins cher par rapport au prix constaté sur d'autres sites marchands. Pour information, il s'agit d'un produit vendu et expédié par Amazon qui bénéficie de la livraison gratuite à domicile et du paiement en plusieurs fois sans frais par carte bancaire.

Pour rappel, le MacBook Air 2020 est un ordinateur portable équipé d'un écran Retina de 13,3 pouces avec un affichage True Tone et une résolution de 2560 x 1600 pixels. L'appareil est aussi doté de la puce Apple M1 avec CPU 8 cœurs, GPU 7 cœurs et Neural Engine 16 cœurs, d'une mémoire vive de 8 Go de RAM et d'un SSD de 256 Go. Enfin, on retrouvera deux ports Thunderbolt/USB 4 avec prise en charge de la recharge, du DisplayPort, du Thunderbolt 3 (jusqu’à 40 Gbit/s) et de l'USB 3.1 Gen 2 (jusqu’à 10 Gbit/s).