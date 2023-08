Chez Amazon, une carte mémoire de type microSDXC est affichée à prix réduit ! En ce moment, la SanDisk Ultra d'une capacité de 128 Go bénéficie d'une réduction de plus de 50% pour descendre sous la barre des 14 euros.

Direction le site Amazon où le géant du commerce en ligne propose une carte microSD de la marque SanDisk à moins de 14 euros. En effet, la SanDisk Ultra avec 128 Go de mémoire est vendue au prix de 13,55 euros au lieu de 30,99 euros ; soit une remise immédiate de 56% de la part du site marchand. Pour information, le produit vendu et expédié par Amazon est éligible à la livraison gratuite en point relais puisque il s'agit d'un article dont le tarif est inférieur à 25 euros d'achat.

Parfaite pour augmenter la mémoire d'un smartphone fonctionnant avec le système d'exploitation mobile Android, d'une tablette ou bien encore d'un appareil photo, la SanDisk Ultra est une carte mémoire qui dispose de la classe 10 pour enregistrer et visionner des vidéos en Full HD, et de la classe A1 pour un chargement plus rapide des applications. Fourni avec un adaptateur SD, l'accessoire embarque des vitesses de transfert pouvant aller jusqu'à 140 Mo/s (pour déplacer jusqu'à 1 000 photos par minute).